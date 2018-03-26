Transfuzija krvi od 26. do 30.3.2018.

Ponedeljak, 26.03.
BEGEČ, KULTURNI CENTAR, 09-10,30h
BANATSKO VELIKO SELO, ZDRAVSTVENA STANICA, 09-11,30h
KOZARCI, ZDRAVSTVENA STANICA, 12-13h
Utorak, 27.03.
TEHNIČKI FAKULTET MIHAJLO PUPIN ZRENJANIN, 09-13h
Sreda, 28.03.
GO SRS, BUL. M. PUPINA 18B, 08,30-10,30h
VISOKA POSLOVNA ŠKOLA, 11-13h
VRŠAC, MESNA ZAJEDNICA ŽIVA JOVANOVIĆ, 09-12h
Četvrtak, 29.03.
MLADENOVO, DOM KULTURE, 08-11h
BAČKI PETROVAC, CRVENI KRST, 08-11,30h
Petak, 30.03.
KAĆ, DOM PENZIONERA, 08-10h
BUDISAVA, MESNA ZAJEDNICA, 10,30-12h
UDRUŽENJE SRBA IZ HERCEGOVINE, RADNIČKA 49, 08,30-12,30h