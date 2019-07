Transfuzija krvi od 22. do 26. jula 2019.

Ponedeljak, 22.06.

BELA CRKVA, DOM ZDRVLJA, OD 10 DO 14H

OBROVAC, TRANSFUZIOMOBIL, OD 8 DO 10H

TOVARIŠEVO, TRANSFUZIOMOBIL, OD 11 DO 12H

INĐIJA, DOM ZDRAVLJA, OD 16 DO 19H

Utorak, 23.07.

SELENČA, OSNOVNA ŠKOLA, OD 8 DO 9.30H

BAČKO NOVO SELO, OSNOVNA ŠKOLA, OD 10 DO 11.30H

TORNJOŠ, CRKVENA OPŠTINA, OD 8.30.DO 10H

BAČKI BREG, DOM ZDRAVLJA OD 11 DO 12H

PIVNICE, TRANSFUZIOMOBIL, OD 8 DO 10H

DESPOTOVO, TRANSFUZIOMOBIL, OD 11 DO 12.30H

Sreda, 24.07.

PANČEVO, CRVENI KRST, 9-12H

NOVO MILOŠEVO, OSNOVNA ŠKOLA, OD 8.30 DO 11H

BOČAR, OSNOVNA ŠKOLA, OD 9 DO 10 H



Četvrtak, 25.07.

SREMSKA MITROVICA, CRVENI KRST, OD 8.30 DO 11.30H

ZRENJANIN, CRVENI KRST, OD 8.30 DO 12H

STARA PAZOVA, TRANSFUZIOMOBIL ISPRED OPŠTINE, OD 8 DO 14H

Petak, 26.07.

ODŽACI, SPORTSKI CENTAR, OD 9 DO 14H

KARAVUKOVO, TRANSFUZIOMOBIL, OD 9 DO 10H

SRPSKI MILETIĆ, TRANSFUZIOMOBIL, OD 11 DO 12H