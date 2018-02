Transfuzija krvi od 19. do 23. februara

Ponedeljak 19.02

Mobilne ekipa biće u Titelu u Opštini od 8 do 11 časova i u Čurugu u prostorijama KUD-a od 8 do 12 časova.

Utorak 20.02

Mobilne ekipe prikupljaće krv u Žablju u Biblioteci od 8 do 11 sati, zatim u Kikindi u prostorijama Crvenog krsta od 9 do 12 časova, u Srpskom Krsturu u Mesnoj zajednici od 9 do 10 i u Novom Kneževcu u JKP-u 7. oktobar od 10:30 do 12,30 časova.

Sreda 21.02.

Ekipe će raditi u Izvršnom veću od 8 do 12 časova, u Skupštini grada od 9 do 12 časova i u Vrbasu u prostorijama Crvenog krsta od 16 do 18 časova.

Četvrtak 22.02.

Mobilne ekipe biće u Novim Karlovcima u osnovnoj školi od 8 do 10, u Krčedinu, takođe u osnovnoj školi od 10:30 do 12 časova i u Senti u Mesnoj zajednici od 9 do 12 časova.

Petak 23.02.

Mobilna ekipa prikupljaće krv u NIS-u od 9 do 13,30 časova.

Radno vreme Zavoda za transfuziju je:

7-14 časova – svaki radni dan.

7-18 časova – SVAKI utorak u mesecu

8-12 časova – prva subota u mesecu

Zavod za transfuziju krvi Vojvodine, nalazi se u Novom Sadu u Ul. Hajduk Veljka 9a, a sve potrebne ingormacije mogu se dobiti telefonom 48 77 980 i 48 77 972 ili na sajtu www.BudiDavalacKrvi.com