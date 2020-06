Tramp produžio zabranu izdavanja zelenih kartona

Administracija predsednika SAD Donalda Trampa produžila je zabranu izdavanja zelenih kartona do kraja godine, dok je zamrzla privremene vize, uključujući i one koje koriste tehnološke kompanije i multinacionalne korporacije.

Zeleni kartoni do kraja godine neće biti izdavani van granica SAD, pa je ovo način da administracija omogući dovoljan broj radnih mesta u momentu kada se ekonomija podiže nakon krize izazvane pandemijom korona virusa.

Ovim zabranama biće oslobođeno 525.000 radnih mesta za Amerikance, rekao je jedan visoki zvaničnik želeći da ostane anoniman, navodi agencija AP.

Iako privremena, ova zabrana će doprineti velikom restrukturiranju legalnih imigracija, pogotovo ako postane trajna, čemu je administracija težila, ali je previdela pre pandemije, a i mnoge poslovne grupacije pritiskale su državu, ističući kako su radnici iz inostranstva neophodni za njihovo poslovanje.

Zabrana izdavanja novih viza odnosi se na vize H-1B, koje koriste velike američke tehnološke kompanije i njihove uže porodice, vize H-2B za sezonske radnike (sem za one iz oblasti poljoprivrede), vize J-1 za studente sa razmene i L-1 vize za menadžere multinacionalnih korporacija.

Naravno, postoje i izuzeci od ovog pravila, pa će zelene kartone i dalje dobijati radnici koji rade u procesu proizvodnje hrane, a oni čine oko 15 odsto onih koji traže H-2B vize, rekao je visoki zvaničnik i dodao da će i medicinski radnici koji pomažu u borbi protiv korona virusa nastaviti da rade u SAD.

Trampova prethodna odluka kojom je bilo zabranjeno izdavati zelene kartone van SAD trajala je 60 dana i ističe u ponedeljak.

Administracija predlaže novi način dodele viza H-1B, koje bi trebalo ograničiti na 85.000 godišnje, a koje najviše koriste tehnološki divovi kao što su to kompanije poput Amazona, Majkrosofta i Epla, rekao je zvaničnik. Zelene kartone trebalo bi da dobijaju oni koji će dobiti poslove sa najvećom platom umesto, kao što je to do sada bilo, lutrijom. (Tanjug)