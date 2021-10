Tramp pokreće vlastitu platformu Istina

Tramp je rekao da će se platforma „suprotstaviti tiraniji velikih tehnoloških kompanija“, optužujući ih da guše opozicione glasove u Sjedinjenim Državama.

„Živimo u svetu u kome talibani imaju ogromno prisustvo na Tviteru, ali je vaš omiljeni američki predsednik ućutkan“, napisao je Tramp.

Tramp Midija i Tehnolodži grup (Trump Media&Technology Group -TMTG), kojom predsedava, takođe namerava da pokrene pretplatnički servis video na zahtev (video-on-demand).

Tramp je ili zabranjen ili suspendovan na društvenim mrežama poput Tvitera i Fejsbuka pošto je u januaru ove godine gomila njegovih pristalica upala u zgradu američkog Kongresa u Vašingtonu.

U neredima na Kapitol Hilu nastradalo je petoro ljudi, među kojima je i policajac.

Tramp i njegovi savetnici su od tada nagovestili da planiraju da stvore vlastitu platformu društvenih mreža.

Ranije ove godine pokrenuo je stranicu From the Desk of Donald J Trump (Sa stola Donalda Trampa ili slobodnije: Iz prve ruke), koji se često nazivao i blogom, ali je veb lokacija trajno zatvorena manje od mesec dana posle pokretanja.

Džejson Miler, Trampov saradnik, izjavio je da je to bilo samo pomoćno sredstvo u širim naporima“.

Rana verzija njegovog poslednjeg poduhvata, Istina soušl, biće otvorena za pozvane goste sledećeg meseca, a imaće „nacionalno predstavljanje“ u prva tri meseca 2022. godine, navodi se u saopštenju TMTG-a.

TMTG je saopštio da će njegova usluga video na zahtev nuditi i zabavne programe – vesti, podcaste i još mnogo toga. (BBC News na srpskom)