Teško primenjiv Zakon o stanovanju

Zakon o stanovanju, kako je pokazala praksa u poslednje dve godine od njegovog donošenja, nedefinisan je u tolikoj meri da je sprovođenje tog zakona moguće jedino ako se on ne poštuje, kažu u Udruženju profesionalnih licenciranih upravnika Novog Sada.

“Što se tiče profesionalnih upravnika, zakon je napravljen tako da mnogi od njih faktički ne mogu da rade iz razloga što bi morali da budu organizatori profesionalnog upravljanja i uveden je pojam ‘organizatora profesionalnog upravljanja’, a opet, kada u vašim zgradama registrujete upravnika, nigde se ne spominje taj organizator profesionalnog upravljanja. A tim ljudima praktično odmah iz Poreske uprave kucaju poreze, doprinose, takse, čišćenje i sve ostalo, rastu im troškovi i onda mnogi od njih ne mogu da rade”, rekao je mr Nebojša Berak, predsednik udruženja.

Njihov predlog je, kako je rekao, da se u izmenama i dopunama Zakona o stanovanju omogući profesionalnim upravnicima da mogu da rade po ugovoru o delu, odnosno da ne moraju da imaju firmu koja je organizator tog upravljanja. Sporno je i, naveo je Berak, pravilo vlasnika sa 100 posto glasova.

“Pravila vlasnika usvojiti sa 100% glasova to je stavljeno da se nikada ne bi usvojila, jer je apsolutno nemoguće, sem možda u Albaniji Envera Hodže u ono vreme da imate 100 procenata glasova. Kao i izbor profesionalnog upravnika sa 2/3 glasova. Postavlja se pitanje, ako biramo predsednika države ili vlade sa 50+1, zašto je ovde potrebno 100 procenata, zašto je potrebno 2/3 glasova i zakon se sprovodi na taj način što se ne poštuje. Glasovi se skupljaju pre sednice, pa se skupljaju posle sednice, da bi imali dovoljan broj glasova”, kazao je on.

Berak je govorio i o problemu vezanom za sredstva za održavanje higijene u stambenim zgradama, koja su poskupela sa oko 180 na oko 300 dinara.

“I onda je postavljeno pitanje, dobro, nije sporno, 300 dinara, samo nam dajte listu šta radite, odnosno koja sredstva koristite i dajte nam bezbednosne listove. Ono što je bilo frapantno, imamo potvrdu mejlova, imamo potvrdu i upravnika koji je to tražio i izveštavao me o tome, bukvalno niko nije imao bezbednosne liste. Bezbednosni list je nešto što je zakonska obaveza. Kad koristite hemiju, ako je domaći proizvođač, treba da se zna a šta je on to stavio unutra”, naveo je Berak.

Berak je skrenuo pažnju i na Pravilnik o vrsti, obimu i dinamici aktivnosti tekućeg i investicionog održavanja zgrada i načinu sačinjavanja programa održavanja, kao i na odluku o minimalnoj visni iznosa o tekućem održavanju zgrada i minimalnoj visini iznosa izdvajanja na ime troškova investicionog održavanja zajedničkih delova zgrade u kojoj, kako je istakao, nisu taksativno navedeni radovi investicionog održavanja.