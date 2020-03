Telefoni za informacije o virusu Covid – 19

Osobe koje imaju simptome respiratornih infekcija, a koji su u prethodnom periodu boravili u području zahvaćenim COVID-19, treba da se jave stručnjacima na sledeće brojeve telefona:

Institut za javno zdravlje Vojvodine

064/8028-894, 064/8028-895, 064/802-88-96

Gradski štab za vanredne situacije Novog Sada

021/4882-777

Pomoć za dostavu osnovnih životnih namirnica u Novom Sadu

021/48-71-700

Specijalni broj Ministarstva zdravlja

064/8945-235

Institut za javno zdravlje Srbije

011/2684-566

Jedinstveni broj Vlade Srbije za sva pitanja: 19819

Gradski zavodi:

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd

011/2078-672, 011/2078-673, 011/2078-677 (od osam do 17 časova), 064/8503-057 (od 17 do 22 časa)

Institut za javno zdravlje Niš

060/4119-416, 064/48-988-25

Institut za javno zdravlje Kragujevac

065/8776-914, 065/87-77-000, 034/504-518

Zavod za javno zdravlje Požarevac

064/8649-028, 064/808-44-86

Zavod za javno zdravlje Ćuprija

061/6638-692, 061/6638-692

Zavod za javno zdravlje “Timok”

063/479-649, 062/803-65-78

Zavod za javno zdravlje Užice

064/8577-507, 060/8577-519

Zavod za javno zdravlje Čačak

032/310-365, 064/8638-802, 064/863-8800

Zavod za javno zdravlje Kraljevo

064/8855-006, 064/88-55-001

Zavod za javno zdravlje Kruševac

064/8942-282, 064/89-42-283

Zavod za javno zdravlje Leskovac

064/864-8825, 064/864-8815, 064/839-2405

Zavod za javno zdravlje Vranje

064/1403-289, 017/421-310

Zavod za javno zdravlje Šabac

064/8605-211, 015/343-605

Zavod za javno zdravlje Valjevo

062/202-701, 062/202-719, 062/202-721

Zavod za javno zdravlje Pirot

069/3452-108, 069/45-21-130

Zavod za javno zdravlje Novi Pazar

063/1623-776

Zavod za javno zdravlje Subotica

064/1009-276, 064/80-52-963

Zavod za zaštitu zdravlja Zrenjanin

069/2101102, 069/310-11-02

Zavod za javno zdravlje Pančevo

062/8869-721, 066/86-66-836

Zavod za javno zdravlje Sombor

062/1956-866, 064/421-58-50, 063/468-034

Zavod za javno zdravlje Sremska Mitrovica

064/8092-911, 064/8092-938, 064/80-92-930

Zavod za javno zdravlje Kikinda

062/8833841, 062/8833877, 063/584-420

Zavod za javno zdravlje Kosovska Mitrovica

028/498-275, 064/8252-820, 064/487-42-37

Jedinstveni kontakt centar za pomoć starim osobama: 19920

Kol centar MUP-a za pomoć starijim osobama: 021/4871700

Kontakt centar republičke inspekcije za prijave nezakonitog podizanja cena životnih namirnica, lekova, medicinskih sredstava i zaštitne opreme: 011/6350-322 ili putem sajta inspektor.gov.rs.

Specijalni brojevi Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana za pritužbe: 021/487-41-44, 021/55-77-27 i 060/51-59-311.

Zvanični sajtovi:

Ministarstvo zdravlja

Institut za javno zdravlje Vojvodine

COVID-19

Institut za javno zdravlje Srbije

Klinički centar Vojvodine

Klinički centar Srbije

Radno vreme pošta:

U poštama koje su do sada radile tokom celog dana, radno vreme će se organizovati u periodu od 10 do 14 časova radnim danima i subotom. U poštama koje rade i nedeljom, radno vreme će se organizovati u periodu od 9 do 14 časova.

U manjim poštama u kojima je rad bio organizovan u jednoj smeni, radno vreme se neće menjati (odnosi se na pošte u kojima je organizovan rad samo šalterske službe). U pojedinim manjim poštama (pošte u kojima je organizovan rad šalterske i dostavne službe), početak radnog vremena će biti od 10 časova.

Ošta pravila ponašanja:

Od srede, 18. marta u 10h u svim urbanim sredinama zabranjen je izlazak na ulicu osobama starijim od 65 godina, a na selu starijim od 70 godina.

Od 17 časova do 5 ujutru niko ne može da bude na ulici, sem nadležnih organa na zadatku i onih koji imaju radnu obavezu na trećoj smeni.

Vlasnicima ljubimaca dozvoljeno je izvođenje između 20 i 21 čas svakog dana, u trajanju od 20 minuta i uz izbegavanje grupisanja. Dezinfekcija ljubimaca se savetuje, a na koji način pogledajte OVDE.

Ova zabrana kretanja ne odnosi se na lica kojima je neodložno potrebna zdravstvena pomoć, kao i na određene grupe poljoprivrednih proizvođača.

Oni koji prekrše zabranu će krivično odgovarati.