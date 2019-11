Teatri manjina osnovali asocijaciju

U okviru trećeg Synergy WTF festivala u Galeriji Matice srpske u Novom Sadu održana je Osnivačka skupština Međunarodne asocijacije teatara manjina.

“Znači to je jedan pravno-formalni događaj na kojem će se je li danas usvojiti osnivački akt Međunarodne organizacije manjinskih teatara. Znači, to je pravno-formalna kvalifikacija današnjeg susreta”, kazao je Valentin Vencel, direktor Novosadskog pozorišta.

Učesnici na ovom događaju, kako je kazao, su stvaraoci koji su ceo život posvetili teatru kao mestu društvenog diskursa i koji veruju da je pozorište institucija koja je i dalje potrebna ljudima.

“Pa, vidite teatar je neuništiv, fala bogu. Zašto je neuništiv? Zato što je teatar zapravo jedna ljudska potreba, jer ljudi od pre tri do četiri hiljade godina, pa do dana današnjeg, ljudi su jako zainteresovani da pogode i drugog čoveka, da pogode i drugu individuu. I da zapravo u toj drugoj individui, kao u jednom ogledalu, vide sebe”, naveo je Vencel.

Kako je kazao, međusobno ogledanje jednih u drugima može da pruži jedino pozorište, dok je naša poznata spisateljica Vida Ognjenović dodala i to da nema bolje interkulturalne prestonice od Novog Sada za realizaciju ideje stvaranja Međunarodne asocijacije teatara manjina.

“To nije samo okupljanje manjina oko jednog kulturnog projekta nego to je jedan kulturni projekat u pravom smislu reči. Dakle, on samo pokriva jedan deo kulturnog miljea. To je manjinski deo, jer manjina nije samo jezička i etnička, nego je manjina i kulturna vrlo često”, rekla je književnica Vida Ognjenović.

O zajedničkim ciljevima su s eminentnim predstavnicima sveta pozorišta iz naše zemlje, govorili predstavnici manjinskih teatara.