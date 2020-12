Taksistima prepolovljeno poslovanje

Zbog pandemije korona virusa putovanja su ove godine svedena na minimum, a većina građana se i u svojim mestima boravka kreće samo kad je to neophodno.

Takvo je stanje i u Novom Sadu, a posledice ovakve situacije osetili su i oni koji od prevoza putnika žive – taksisti. U kompaniji Crveni i Red taksi ističu da im je poslovanje u godini za nama prepolovljeno.

Posebne protivepidemiološke mere važe i za taksiste, koji su, zbog česte cirkulacije klijenata, u pojačanom riziku od zaraze korona virusom. Grandić ističe da su se vozači ovog preduzeća brzo prilagodili svim preporučenim merama.

Uprkos otežanim uslovima poslovanja, navodi Grandić, broj taksista je gotovo ostao isti, tako da sada svi dele isti kolač, ma koliki on bio.

Tokom praznika se, kaže Grandić, nadaju povećanju obima posla, ali i to će se znatno razlikovati u odnosu na prethodne godine. U aprilu bi, veruje on, moglo doći do smirivanja epidemije i tada bi mogli da nadoknade izgubljeno.