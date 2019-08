Tadić: Tužilaštvo da se pozabavi aferom ‘prisluškivanje’

Ministar policije Nebojša Stefanović izneo je nedavno podatke o prisluškivanju Aleksandra Vućića i Tomislava Nikolića dok su bili opozicija.

Stefanović tvrdi da su Vučića, nekada sa nalogom suda, nekada bez, prisluškivali od 1995. do 2000. Od 2000. do 2003 i od 2007. do 2012, kako saopštava ministar, prisluškivali su ga dok je razgovarao s ljudima čiji su razgovori praćeni po nalogu suda.

Tim povodom oglasio se i nekadašnji predsednik Srbije i lider Socijaldemokratske stranke Boris Tadić koji traži da reaguje Tužilaštvo, kao jedina merodavna institucija. Nelogičnim smatra i to što Aleksandar Vučić, kako kaže, jednom tvrdi kako nije bilo neobjektivnog delovanja službe kada je reč o prisluškivanju, a potom napada tu istu službu da ga je iz političkih razloga prisluškivala.

“Aleksandar Vučić je rekao da je on prisluškivan godinama, da je prisluškivan nezakonito. Prisluškivan je iz političkih razloga da bi ga plitički protivnici, tadašnja vlast, pratili. Rekao je da će za četiri dana izneti dokaze za tako nešto. Nako četiri dana nije izneo ni jedan jedini dokaz o nezakonitom prisluškivanju. Izneti su dokazi o zakonitom prisluškivanju, pre svega drugih ljudi, a ne Aleksandra Vučića. A i kada je prisluškivan do 2003. godine kao ekstremista i kao potencijalni organizator paravojnih jedinica unutar Srpske radikalne stranke, pre svega iniciran od strane Miloševićevog režima sa kojim je bio u koaliciji, to nije bilo nezakonito”, rekao je juče Tadić na konferenciji za novinare.

Ispostavilo se, naveo je on, da Vučić nije prisluškivan za vreme njegovog mandata.

“Ali on na pitanje zašto je on prisluškivao i mene posredno pored Tomislava Nikolića nije odgovorio na tim konferencijama za štampu koje je organizovao. Šta je on uradio? On je onda počeo da maše papirima na kojim apiše oznaka državne tajne gde na televiziji “Pink”, jednoj tabloidnoj televiziji sa nacionalnim pokrivanjem gde kršeći zakon ove zemlje, dovodeći u pitanje čitav sistem bezbednosti, rad službi bezbednosti, bez kojih države nema i otkrivajući mrežu stranih agenata”, kazao je Tadić.

Mere državne tajne se ne skidaju pred kamerama, već Aktom o skidanju tih mera i objavom u Službenom glasniku, kaže je Tadić koji je zatražio od Tužilaštva da demistifikuje ovaj slučaj i ustanovi odgovornost svih koji su eventualno zloupotrebljavali rad bezbednosne službe u borbi protiv političkih protivnika.