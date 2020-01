Tabu nasilje u ranom uzrastu

Protiv femicida kao najekstermnijeg oblika nasilja prema ženama, koji je zasnovan na mržnji prema ženskom polu, treba se kontinuirano boriti, kažu u SOS Ženskom centru Novi Sad. SOS Ženski centar Novi Sad godinama pomaže žrtvama nasilja koje su većinom žene srednjih do kasnih zrelih godina života.

“U proseku su najčešće su to žene uzrasta od 35 do 55 godina, ali i starije. Nekako mislim da to ima, ne znam zašto je to tako, ali ako gledamo i prema korisnicima koji zovu SOS telefon najčešće se obraćaju žene baš tog nekog uzrasta između 35 i 60 godina. Nije redak slučaj ni da nas pozovu žene koje su i po četrdesetak godina trpele nasilje, pa se sad obraćaju za pomoć”, rekla je Ivana Perić iz SOS Ženskog centra Novi Sad.

Starosna granica žena koje trpe nasilje se, kako kaže, pomera.

“Nažalost, u poslednje vreme, ako mogu da primetim, u odnosu na prošlu godinu i početak i kraj godine, imali smo pokušaj ubistva devojke koja ima dvadeset i neku godinu, pa je sada ubijena devojka od 25 godina”, kaže Perić.

Istražujući partnersko nasilje među mladima, Perić je došla do zabrinjavajućih saznanja.

“Mislim da je to fenomen koji kod nas tek nije dovoljno prepoznat. I to negde pokazuje da nasilje počinje u partnerskim odnosima kod maldih već negde od dvanaeste godine, pa… Znači, u tom periodu od dvanaeste do sedamnaeste negde 35 procenata devojaka je doživelo neki oblik partnerskog nasilja. One o tome skoro nikoga ne obaveštavaju” upozorila je Ivana Perić.

Ćutanje o porodičnom nasilju je, prema njenim rečima, jer povećava verovatnoću pojave kasnijeg partnerskog nasilja, pa se može zaključiti da nasilje u ranom uzrastu nije dovoljno prepoznato. Reč je o oziljnom problemu, istakla je Perić koja je apelovala na mladeda se za pomoć jave na vreme.