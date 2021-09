Sve punija bolnica na Mišeluku

U pokrajini je, prema poslednjim podacima, više od 18.200 zaraženih korona virusom, od koji je nešto više od 4.500 iz Novog Sada. Epidemiološka situacija u Vojvodini, kao i u Srbiji, može se okarakterisati kao nepovoljna i vanredna, ocenio je pokrajinski sekretar za zdravstvo o čemu svedoči i dalje veliki broj novozaraženih kovidom na dnevnom nivou. On je dodao da je dobra okolnost da se taj broj ustalio na određenom nivou, ali je problem što je taj nivo dosta visok.

U Kovid bolnici na Mišeluku u Novom Sadu trenutno je na lečenju 450 pacijenata i kapaciteti su gotovo popunjeni. Prema rečima sekretara Gojkovića, tokom jučerašnjeg dana u ovu bolnicu primljeno je 60 pacijenata.

Pokrajinski sekretar za zdravstvo smatra da je vakcinacija jedini izlaz, s obzirom da na jednog vakcinisanog pacijenta na intenzivnoj nezi, a to su, kako je naveo, uvek starije osobe sa već nekim pridruženim bolestima, dolazi 10 nevakcinisanih bez ikakvih ranijih oboljenja, kao i da su skoro dve trećine pacijenata osobe mlađe od 50 godina i to mahom one koje nisu imunizovane.