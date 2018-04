Sve manje dece i mladih

Osim sa problemom negativnog prirodnog priraštaja, Srbija je poslednjih decenija suočena i sa velikim odlivom mladih van svojih granica, uglavnom u prekookeanske i zemlje Zapadne Evrope.

Stoga ne čudi da je briga o mladima u vrhu prioriteta vlastima u našoj državi.

“Mi godišnje, imamo podatke, da jedna manja opština nestane, da je to negde oko 30.000 ljudi koji se manje rodi nego što umre, nažalost, a kada na to dodamo još i podatak da je otprilike ista brojka onih koji napuste zemlju, a to su većinom mladi ljudi, onda zaista dolazimo do zaključka da smo u opasnosti da jednostavno nestanemo”, kazao je Škrbić.