Suša omela setvu pšenice

Sušno leto i toplo vreme tokom jeseni znatno su uticali na prinose na njivama, smatraju stručnjaci.

Kada je reč o strukturi setve u Vojvodini na našim poljim najviše je bio zastupljen kukuruz, a posle njega pšenica i u ovo doba godine aktuelni su berba kukuruza i setva pšenice.

“Ono što mogu da kažem karakteriše ovu našu jesen jeste da smo imali jako lepo vreme. Imali smo izuzetno Miholjsko leto. Međutim što se tiče same poljoprivrede to baš i nije da kažem tako idealno što se tiče setve pšenice bilo. Postavlja se pitanje zašto? Tokom septembra meseca prosečne količine padavina su bile znatno ispod proseka. U oktobru mesecu koji se završio juče imali smo isto male količine padavina. Tako da je nekako setva pšenice bila na neki način otežana”, rekla je prof. dr Dragana Latković sa Departmana za ratarstvo i povrtarstvo Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu.

Sušno vreme i mala zaliha vlage u zemljištu otežali su setvu pšenice poljoprivrednicima koji su ove jeseni bili u nedoumici da li da poštuju optimalne rokove.

“I iz tog razloga možda su se naši poljoprivredni proizvođači nekako više bazirali na to da eto to lepo vreme da kažem oktobra meseca možda više iskoriste da na vreme skinu kukuruz sa polja, a onda tek da krenu u setvu pšenice. Mnogi su nas zvali i nas i naše kolege u Institut za ratarstvo i povrtarstvo. Pitali su šta da radimo. Da li da sejemo, da li da čekamo kišu zato što je to prosto neka nedoumica kod naših poljoprivrednih proizvođača. Tako da je bilo i jednih i drugih koji su radili ovako i onako”, navela je Latković.

Pšenica koju posejana početkom oktobra je već nikla i nalazi se u fazi tri lista, dok ona posejana u optimalnom roku između 10. i 20. oktobra niče i padavine proteklih dana će pomoći semenu da nabubri i proklija, navela je Latković.

“Setva se nastavlja i dalje. Ti neki optimalni da kažem rokovi, ali ipak, rokovi koji će osigurati da će pšenica sledeće godine dati dobar rod znači nastavljaju se sad i početkom novembra meseca. Tako da apelujm na sve poljoprivredne proizvođače da te radove što se tiče ssetve završe što ranije. Što se tiče kukuruza on je obran i moram da kažem, možda sa žaljenjem, da smo nekako svi očekivali da će ova godina što se tiče visine prinosa kukuruza biti možda bolja, biti povoljnija. Međutim, moram da napomenem, naravno, evo da kažem uz konsultaciju i sa mojim kolegama sa Instituta za ratarstvo i povrtarstvo da u proseku ne možemo očekivati baš jako visoke prinose kako su neki najavljivali. Odnosno ti prosečni prinosi će se kretati negde oko pet i po i šest tona”, kazala je Latković.

Vreme je faktor koji utiče na prinose, ali se na njega ne može uticati. Ono što je u moći poljoprivrednika, zaključila je Latković, jeste da primenjuju sve potrebne agrotehničke mere i da biraju kvalitetno seme kojim će zasejati svoje oranice.