Student pretučen u Novom Sadu: Napadnut sam zbog svog građanskog aktivizma

Bagarić je na konferenciji za medije u Gradskom odboru Demokratske stranke ispričao da je napadnut u subotu uveče, nešto posle 21,30 časova, nakon što je po izlasku iz studentskog doma krenuo na dogovoreni sastanak sa svojom devojkom.

Detalja samog napada, kako je naveo, još ne može da se seti.

„Lica napadača nisam video, ili ih se ne sećam, a ne znam ni koliko ih je bilo. Na telefonu vidim da sam poziv u pomoć poslao u 21.55 ali sam to uradio u nekom polusvesnom stanju. Sve ono što se dalje događalo te večeri tek sad polako povezujem u jednu celinu i sklapam. Jučerašnji dan i noć sam proveo na odeljenju neurohirurgije, gde sam dobio terapiju i gde sam prošao niz pregleda, a danas sam otpušten na kućno lečenje,“ ispričao je Bagarić.

On je, inače, aktivista Združene akcije “1 od 5 miliona”, kao i inicijative „1 od 5 miliona“, Demokratske stranke i pojedinih nevladinih organizacija, učesnik u organizaciji protesta u Novom Sadu, više građanskih, političkih i antifašističkih akcija.

„Ne želim da nagađam zbog čega sam, od onog što radim, bio napadnut, ili se možda dogodilo zbog svega ovoga zajedno, niti u čijem je to interesu bilo. Niko u ovoj zemlji i ni zbog čega ne bi smeo da se nađe u ovoj situaciji u kojoj sam se ja našao samo zato što misli i u javnom prostoru deluje drugačije. To je bio moj motiv da se posle izlaska iz bolnice pojavim pred javnošću i govorim,“ naveo je Bagarić.

Do ovog napada, kako je rekao, niko mu nije pretio ili na bilo koji način ugrožavao, a u ovom trenutku jedino želi da se potpuno oporavi i da nastavi život na dosadašnji način.



„Želim da se i dalje bavim onim što čime sam se do sada bavio. Bojim se samo da neko vreme neću smeti sam da se krećem po gradu. To jeste zastrašujuće jer je ovo grad u kojem sam rođen, ali sad je tako. Juče i danas su me zvali mnogi novinari i drugi ljudi, tražili izjave, ali i pružali podršku i nudili pomoć. Svima se zahvaljujem,“ dodao je on.

Podsetimo, Bagarić je u napadu subotu uveče zadobio tupe povrede glave i lica, prelom kostiju nosa i primljen je u Urgentni centar sa kliničkim znacima potresa mozga i brojnim podlivima.

Napad je osudio ministar policije Nebojša Stefanović, koji je rekao da MUP radi na ovom slučaju, a profesori Filozofskog fakulteta pokrenuli su danas potpisivanje peticije kojom osuđuju fizičke nаpаde nа studente Dejаnа Bаgаrićа i Mihаjlа Nikolićа sa Filozofskog fаkulteta i na Mаrkа Đelevićа sa Pravnog fakulteta. Filozofski fakultet oglasio se i saopštenjem.

Za sutra u 18 časova zakazan je protest protiv nasilja ispred Pravnog fakulteta.