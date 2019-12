Strateško planiranje razvoja gradova i opština

Predstavnici 11 opština i 3 grada sa teritorije Vojvodine potpisali su danas u Pokrajinskoj vladi ugovore o subvencijama za sufinansiranje projekata za unapređenje izrade i sprovođenje efikasnih regionalnih i lokalnih javnih politika.

“Danas su u pokrajinskoj vladi uručeni ugovori predstavnicima 14 lokalnih samouprava iz AP Vojvodine, predstavncima gradova i opština kojima su opredeljena sredstva iz Sekretarijata za regionalni razvoj, sredstva koja će biti iskorišćena za definisanje planskih dokumenata kroz koje se definošu javne politike u tim lokalnim sredinama, razvojne politike u tim lokalnim sredinama, pre svega analiza rezulatata po postojećim planskim dokumentima koji su važeći do 2020. godine, ali i priprema za izradu planova razvoja na lokalnom nivou za period 2021 -2027”, rekao je Đorđe Milićević, potpredsednik Pokrajinske vlade.

Izrada strategije razvoja je važna, kako je rekao, jer mora postojati planski pristup razvoju u ekonomiji, privredi i svim drugim oblastima društvenog života da bi građani i privreda imali što više koristi od postojećih resursa. Gradovi i opštine u Srbiji moraju imati usvojene planove razvoja do 1.1. 2021. godine. Ti planovi će se odnositi na period od 2021. do 2027. godine, i u skladu su sa vremenskim okvirima definisanim u Evropskoj uniji.

“Na ovaj način pokušavamo da uvedemo kompletnu administraciju u određene okvire i na taj način obezbedimo kompletne uslove za dalje povlačenje sredstava kako iz Evropske Unije tako i da immao jasno definisane razvojne koncepte na teritoriji svake lokalne samouprave. Što se tiče APV-a, dakle, u sledećoj godini ćemo finansirati svih 45 lokalnih samouprava, odnosno one lokalne samopurave koje su već krenule u rad ne zahtevaju dodatna sredstva, oni će završiti samostalno svoj posao, ali smo izdvojili 45 miliona dinara za svih 45 opština, po milion dinara za sufinansiranje izrade novih planskih dokumenata”, naveo je Ognjen Bjelić, pokrajinski sekretar za regionalni razvoj.

Ugovore o sufinansiranju danas su potpisali predstavnici opština Sečanj, Srbobran, Bač, Sremski Karlovci, Kula, Šid, Nova Crnja, Odžaci, Irig, Žitište i Hopovo, kao i gradova Pančeva, Kinkinde i Sremske Mitrovice.

“Jedan, da kažem vrlo značajan, možda ne tako medijski propraćena aktivnost koju lokalne samouprave, a i pokrajina i republika Srbija treba da preduzmu u narednom periodu, a to je pre svega priprema planova razvoja od 2021. do 2027. e bez kojih nećemo moći ništa da radimo konkretno na terenu, ukoliko ti planovi ne budu sadržali sve one investicije koje planiramo u narednih 6 godina”, naveo je Vladimir Sanader iz opštine Sremski Karlovci.

“Pa, značiće nam iz više razloga. Prvo i prvo zbog toga što opština Srbobran na ovaj način dobija veliku podršku od vlade Vojvodine da na ovaj način finansijski pomogne u izradi ove strategije koja će nam biti veoma značajna i bez koje praktično nećemo moći da funkcionišemo”, kazao je Radivoje Debeljački ispred opština Srbobran.

Ukupna vrednost dodeljenih ugovora je 9,3 miliona dinara koji bi trebalo da doprinesu razvoju efikasne i moderne lokalne samouprave u funkciji građana i privrede.