Strategija za povratak mladih

Koordinaciono telo za praćenje ekonomskih migracija u januaru 2020. godine predložiće Vladi Srbije strategiju za povratak u zemlju visokokvalitetne radne snage i studenata koji završavaju studije u inostranstvu, najavio je juče ministar za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja Zoran Đorđević.

Slične strategije, kako je naveo, postoje i u nekim drugim zemljama, poput Izraela ili Finske, čija bi pozitivna iskustva trebalo iskoristiti.

“Upravo nam je bila želja da vidimo kako su radile te neke razvijene zemlje. Da vidimo kako je to moguće da se prekopira kod nas. To, evo vidite, imaju i sami studenti predlog da se uzme u obzir kako je to radio Singapur. Mi smo videli da to jedno iskustvo Finske nije obuhvatilo sve studente. Obuhvatilo je one koji su, da kažem, pokazali najveće znanje, koji na neki način iskaču od drugih. I koji već na prvim godinama ih prepoznaju strani poslodavci koji svesno daju njima stipendije”, naveo je Đorđević.

Ukoliko bi Vlada usvojila predloženu strategiju, bio bi izrađen akcioni plan sa konkretnim rešenjima, koji bi mogao da bude završen do sredine naredne godine, smatra Đorđević. Ideja Ministarstva je, prema rečima ministra Đorđevića, da predstavnici Organizacije srpskih studenata u inostranstvu (OSSI), s kojima je razgovarano juče, učestvuju u radu Koordinacionog tela za ekonomske migracije.

“Kao i prošli put kad smo se videli tako i sada, oni su inicijatori da održimo ovaj sastanak, da razgovarao na ovu temu i svakako verujem da će se posle ovog sastanka iskristalisati neke ideje”, kazao je Đorđević.

Prema nekim procenama, u inostranstvu trenutno studira više od 30.000 studenata iz Srbije, a ova organizacija okuplja njih oko 10.000.

“Želim da navedem da je Organizacija srpskih studenata u inostranstvu pokrenula jeda od najznačajnijih projekata pod imenom “Possibility”. Stupili smo u kontakt sa preko 30 privatnih firmi i želimo da naši studenti, naši članovi u tim firmama obavljaju stručne prakse i da se, zdravlje božje, jednog dana i zaposel u tim privatnim firmama”, rekao je Aleksandar Ljubomirović, predsednik OSSI.

On je naveo da je prema anketi, koju je OSSI uradio početkom ove godine na uzorku od 1.000 studenata iz Srbije koji studiraju u inostranstvu, oko 70 odsto njih izrazilo želju da se nakon završetka školovanje vrati u zemlju. Od onih 30 odsto koji ne žele da se vrate, kao razloge navode finansijsku situaciju, kao i nestabilne ekonomske i druge prilike u zemlji.