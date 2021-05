Strani izdavači udžbenika neophodni?

Srđan Verbić je na mestu ministra prosvete bio nešto više od dve godine. Ono što svi pamte je njegov pokušaj da na neki malo bolji način uredi pitanje izdavanja i štampanja udžbenika.

To je tada izazvalo oštru reakciju velikih izdavačkih kuća kojima su udžbenici osnovni biznis, a u krajnjoj liniji dovelo je i do toga da za njega ne bude mesta u narednom sastavu vlade. Zamolili smo Srđana Verbića da prokomentariše na čemu se zasniva tolika moć pojedinih izdavača.

“Sami izdavači nemaju preveliku moć ni u jednoj zemlji, sami po sebi oni ne predstavljaju nikakve posebne strane investitore, niti je njihov obrt značajan za neku zemlju. Kod nas imaju moć samo određeni izdavači, to su oni koji su povezani sa nemačkom privrednom komorom, čiji vlasnici su važni igrači u investiranju generalno, a ne samo ovo. Tako da, nije to tržište baš toliko veliko i toliko značajno da bi izdavači imali neku posebnu moć. Ovde konkretno imamo situaciju da mi imamo relativno dobro tržište, da imamo dosta izdavača, da imamo dosta autora koji su se pojavili poslednjih dvadesetak godina koji znaju da napišu udžbenik, imamo i sve ostale, i one koji ilustruju, i one koji će da rade po tim knjigama, i zaista nam nije neophodno da imamo i strane izdavače. Tako da ta pojava stranih izdavača ovde je samo smetnja. Oni zaista nisu nikakvi investitori, pošto mi ne vidimo nigde gde su te fabrike gde se prave udžbenici, i ko su ti ljudi koji su stvarno zaposleni tu, koliko ih ima? Ne, nema ih. Dakle, to je jedna smetnja, ja se nadam da je kratkotrajna”, rekao je Srđan Verbić, bivši ministar prosvete.

Liberalizacija udžbeničkog tržišta postepeno je uvođena od 2003. sa ciljem da se poveća kvalitet udžbenika.

Do tada je Zavod za udžbenike bio jedini izdavač. Ministarstvo prosvete nikada nije uradilo analizu šta nam je donelo otvaranje tržišta, a zakoni o udžbenicima su menjani bez uvažavanja mišljenja struke.

Zbog toga je pitanje kvaliteta školskih knjiga do danas ostalo u senci borbe za profit, čestih sukoba izdavača sa prosvetnim vlastima, ali i tenzija između privatnih i državnog izdavača.

(Prilog KTV Zrenjanin)