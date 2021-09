Strancima isplativo ulaganje u Srbiji

Udruženje „Zaštitnik preduzetnika i privrednika Srbije“ saopštilo je da su privrednici sa domaćim kapitalom, koji pune budžet, potpuno degradirani i ovih dana često i za najmanji prekršaj kažnjavani novčanim kaznama od po 300.000 dinara.

Kazne su, prema rečima predstavnika ovog udruženja, nesrazmerne prekršajima i zatvaraju živi biznis.

“To je za mene jedan nepojmljiv potez naših vlasti koje vode stihijsku i promotivnu, a ne razvojnu politiku”, kaže makroekonomski stručnjak dr Slobodan Komazec i dodaje:

“Dakle, vlasti vode propagandnu politiku, dovlačiti strani kapital dajući im sve moguće povlastice, koje ne daju našim domaćim preduzećima, tako da se kreću i do 144.000 po radnom mestu, pa čak sam negde našao podatak i o 180.000, pa počelo je od Dinkićevih 10.000 i oslobađanje poreza i sve moguće iz budžeta intervencije. To je spekulativni kapital, dođe ovde, iskoristi sve te benificije, olakšice i onda kad dođe prvi potres, politički, ekonomski, finansijski, on se povlači i ostavlja ekonomiju na cedilu. Prema tome, taj projekat privlačenja stranog kapitala, dajući im sve beneficije, i poreske, i finansijske, i ove dodatne iz budžeta, očito je da naši imaju pravo, privrednici se bune i traže ako ništa drugo, isti tretman kao što dobijaju stranci. Taj strani kapital, nikada u istoriji koju pratim, ekonomskoj, nije razvio nijednu zemlju, neće ni nas”, navodi Komazec.

Iz Udruženja „Zaštitnik preduzetnika i privrednika Srbije“ upozoreno je i na dodatnu otežavajuću okolnost, a to je „ogromno crno tržište koje neefikasan državni aparat ni na koji način ne suzbija“.

Navedeno je i da neregistrovani subjekti koji neometano trguju “na crno” i ne pune budžet plaćaju mandatnu kaznu od 5.000 dinara „pa je takav vid poslovanja veoma isplativ“.