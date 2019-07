Stranci se rado vraćaju u naš grad

VIDEO K9: Naš grad iz godine u godinu beleži rast broja domaćih i stranih posetilaca. Ralozi za to su, kažu u Turističkoj organizaciji Novog Sada, atraktrivne lokacije širom grada i okoline.

Da je povećan broj turista u našem gradu u odnosu na prethodnu godinu, može se zaključiti i poredeći visinu uplate boravišne takse, kažu u Turističkoj organizaciji Novi Sad.

Važan deo ponude su svakako smeštajni kapaciteti. U TONS-u podsećaju na novine vezane za uvođenje paušalnog poreza onima koji izdaju smeštaj na dan i seoskim domaćinstvima, s obzirom da su oni deo turističke ponude grada.

“Što se tiče ovog novog pravilnika, informacija o tome postoji na našem sajtu novisad.travel sa svim korisnim linkovima ka Ministarstvu turizma, Upravi za privredu, Gradskoj poreskoj upravi. To su važne informacije, da tako kažem, za one koji se bave smeštajem, izdavanjem smeštaja u domaćoj radinosti. I to je za nas važno u smislu da što više registrovanih smeštajnih objekata imamo u svojoj ponudi”, navela je Tihana Putin, portparolka TONS-a.

Važno je otvaranje ponude ka što većem tržištu, kaže Putin. Turisti se u našem gradu leti zadržavaju nešto duže. Blizina turističkih atrakcija u Novom Sadu, odnosno pešačka udaljenost od jednog do drugog mesta obilaska je nešto što odgovara većini posetilaca.

“Ono što je interesantno spomenuti jeste da smo samo prošle nedelje imali turiste iz preko dvadeset i pet zemalja u našim Info centrima. Negde preko sto njih je posetilo samo jedan od dva naša centra. I kao što sam rekla, dvadeset i pet zemalja, ja ću navesti samo neke, Portugal, Španija, Italija, Francuska, Češka, ali smo imali i neke možda da kažem malo egzotične zemlje Južna Koreja, Australija, Ukrajina, Švedska. Dakle, neke zemlje koje nisu tako često prisutne kod nas”, rekao je Putin.

Posetioci i turisti u našem gradu traže i opširnije informacije vezane za Novi Sad, a ne samo za centar i Petrovaradinsku tvrđavu. Najčešće pitaju za Štrand, dobre restorane, šoping centre. Zanima ih i Fruška gora gde obilaze manastire ili vinarije, a ne zaostaju ni salaši na Čeneju i čarde na Dunavu.

“Recimo turisti iz Kine u poslednje vreme vole da obilaze galerije i muzeje. Takođe, manifestacije su te koje ih oduševe, generalno, mislim na sve turiste. Fruška gora im je atraktivna iz bilo kog aspekta koji sam spomenula. Naravno, centar grada je nešto čime se na prvu, na prvi utisakoduševe: arhitekturom, raznovrsnom arhitekturom, ljubaznošću naših sugrađana, saznanjem da zaista veliki broj sugrađana dobro govori engleski jezik, da mogu da im pomognu prilikom nekih opštih informacija”, kazala je Putin.

Info centar, istakla je ona, posetiocima nudi sadržajne brošure i flajere o svim atraktivnim dešavanjima i lokacijama koje grad nudi. Zbog titule Omladinske prestonice Evrope izdvojeni su sadržaji za mlađe posetioce koje zanima i noćni provod, kao i razne manifestacije prilagođene ovoj ciljnoj grupi.

Mnogi od njih se vraćaju u Novi Sad nakon prve posete, što je znak da im se dopao boravak kod nas, kazala je Putin. To se to naročito odnosi na one koji dođu na pola dana ili jedan dan, kao i na “senior turiste” koji dolaze brodom više puta.