Stranačke politike (ne)vidljive građanima

Politika zelenih stranaka kod nas i u svetu jeste okrenuta ekologiji, ali i političkim slobodama, različitostima, socijalnoj pravdi, rodnoj ravnopravnosti, održivom razvoju i nenasilju.

Ovakva politika sve je prepoznatljivija i kod nas, smatraju u Zelenoj stranci.

“Prima se. Imamo dobar plod i on ima priliku da buja i raste i mislim da nam se to događa poslednih godina. Naša zelena stranka je mlada stranka, osnovana je pre nešto više od 4 godine i od početnih pestotinak entuzijasta koji uglavnom nikada nisu bili u politici”, rekao je mr Goran Čabradi, predsednik Zelene stranke u emisiji Otvoreni ekran.

Uprkos čestoj percepciji politike u javnosti kao nečega što je prljavo i koristi se za ostvarenje nekih ličnih interesa, u društvu kakvo je naše na kraju je skoro nezbežno da i njome bave ljudi kojima to ranije nije padalo na pamet.

“Ili ćemo sa strane posmatrati i govoriti kako ništa ne valja, kako je sve loše, svi su isti, ili ćemo se uključiti i probati da pomognemo”, kazao je Čabradi.

Vrednosti koje promoviše stranka na čijem je čelu, rekao je Čabradi, različite su na nekoliko nivoa.

“Jedan kolega iz naše stranke citira Petru Keli, to je jedna od čuvenih nemačkih zelenih, koja je rekla, kad su je pitali da li su zeleni levo ili desno na političkoj mapi, ona je rekla ‘ne, zeleni su ispred ostalih’, nisu ni levo ni desno . Mislim i da su naše ideje ovde ispred ostalih i da to ljudi polako prepoznaju. Znam da to, sa druge strane, nije sprint gde ćemo mi se pojaviti, biti na nekim izborima, uraditi dve stvari ili četiri godine nešto raditi, nego da je to jedan maraton koji traje”, naveo je Čabradi.

Osim ekoloških, prioriteti u radu ove stranke su promocija politike drugačije od one koja nam je servirana prethodnih decenija, ali i regionalne saradnje, koja je, prema rečima Čabradija, veoma važnja u izgradnji društva u kojem će građani živeti bolje.