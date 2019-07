Stižu novi bilbordi najboljih đaka

Projekat “Učim+Znam=Vredim” Udruženje za promociju društvene odgovornosti realizuje petu godinu za redom u Novom Sadu.

Vremenom su se akciji postavljanja fotografija najuspešnijih đaka na bilborde priključile i opštine Sremski Karlovci, Žabalj, Srbobran, Bački Petrovac, Beočin i Temerin. Ovih dana u toku je odabir kandidata koje ćemo na bilbordima gledati ove jeseni.

“Mi smo sada u toku realizacije projekta što znači da su školama poslati zahtevi i škole su poslale svoje kandidate, odnosno, predloge đaka čije bi fotografije mogle da se nađu ove jeseni na bilbordima. A, pošto su ti predlozi sada već uglavnom pristigli i iz osnovnih i iz srednjih škola sada žiri treba da uradi svoj deo posla i da na osnovu unapred utvrđenog sistema bodovanja odluči koji će se to đaci i naći na bilbordima širom grada”, rekla je Gordana Ivković, koordinatorka za odnose sa javnošću Udruženja.

U prethodne četiri godine na bilbordima su postavljene fotografije više stotina učenika koji su postigli izuzetne rezultate na državnim i međunarodnim takmičenjima iz nauke i umetnosti. Svoje mesto zaslužili su i horovi, učenički timovi i đaci koji su bili na pojedinačnim takmičenjima.

“Ono što nam je posebno drago to je da ćemo u godini kada je Novi Sad Omladinska prestonica Evrope imati četrdeset bilborda u našem gradu što je ubedljivo najveći broj do sada, ali to nikada ne ide na uštrb kvaliteta. To su zaista sve đaci koji su osvajali zavidne nagrade na republičkom i međunarodnom nivou”, navela je Ivković.

Fotografije učenika na bilbordima se očekuju u novembru, a o konkretnim lokacijama biće odlučeno neposredno pre njihovog postavljanja.

“Ono što mi je posebno drago je to, s obzirom da imamo četrdeset bilborda, znači da će to zaista biti širom grada. To se uvek odlučuje nekoliko dana uoči postavljanja fotografija na bilborde koje su to tačno lokacije. Ali, sasvim sigurno da ćete ih videti i na Novom naselju, i na Detelinari, i u okolini Spensa i u centru grada. Tako je bilo prethodnih godina tako će biti i sada”, kazala je Ivković.

Osnovna ideja čitavog projekta je promocija znanja, truda i obrazovanja učenika, a ova akcija je podsticaj za njih, kaže Ivković.

Važno je, kako je navela, da građani vide koliko pojedinci ulažu u obrazovanje, da istaknu uspeh određenih škola i rad profesora sa decom, a ujedno je to i ponos za roditelje.