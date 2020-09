“Stiropolis” u Zrenjaninu

VIDEO K9: U Kulturnom centru Zrenjanina održana je najavljen 11. po redu festival stripa pod nazivom "Stripolis" koji će biti održan od 17. do 19. septembra. Prvog dana festivala gosti će biti zrenjaninski strip crtači.

Na konferenciji za medije, održanoj u holu Kulturnog centra Zrenjanina pomoćnik direktora i rukovodilac programske službe Kulturnog centra Vladimir Đurić i autor projekta i urednik časopisa “Stripolis” Branko Đukić predstavili su ovogodišnji program festivala stripa Stripolis koji će biti održan od 17. do 19. septembra, u organizaciji Kulturnog centra Zrenjanina.

Ovogodišnji Stripolis delom će biti izmenjen, zbog epidemije korona virusa, ali deo po kom je Stripolis prepoznatljiv, a to je razgovor sa gostima iz sveta stripa, ostaje nepromenjen pa će posetioci ovog festivala i ovoga puta moći da čujunajrazličitije teme vezane za strip i popularnu kulturu.

Časopis Stripolis neće ove godine biti odštampan tokom trajanja festivala već se njegov izlazak iz štampe očekuje do kraja septembra. Đukić se osvrnuo na to šta će se sve naći u ovom Stripolisu.



Program ovogodišnjeg festivala stripa, sem u Kulturnom centru Zrenjanina gde će biti vođeni razgovori sa gostima i gde će biti postavljena izložba Jugoslava Vlahovića, odvijaće se i u galeriji Aluz, u Narodnom muzeju u našem gradu, gde posetioce Stripolisa očekuje izložba printova Petra Meseldžije pod nazivom “Od strip- kvadrata do slike”.

Deo programa 11. po redu festivala Stripolis biće emitovan i preko onlajn platforme Kulturnog centra Zrenjanina.

(Prilog KTV Zrenjanin)