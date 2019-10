Stara planina bez mini hidroelektrana?

Aktivisti Udruženja Odbranimo reke Stare planine i meštani mesecima brane vodotoke u svom okruženju od izgradnje minihidroelektrana.

U subotu je predsednik Srbije Aleksandar Vučić primio predstavnike ovog udruženja i, prema njihovim rečima, dao obećanje da izgradnje minihidroelektrana na zaštićenim područjima u zemlji neće biti. Na sastanku su doneta još dva važna zaključka.

FONO Izjava:

Aleksandar Jovanović, Odbranimo reke Stare planine

0018″Pod dva, da će biti formirana jedna komisija u čijem će sastavu biti i predstavnici ministarstava, nezavisnih eksperata, struke, takođe i aktivista, koja će imati zadatak da utvrdi sve građevinske dozvole, postojeće i ona mesta na kojima se trenutno gradi. Tamo gde je kršen zakon to će biti zaustavljeno. To je što se tiče nezaštićenih područja. I pod tri, da u Rakiti ono mora pod hitno da se ukloni i da se postupi po zakonu.”0054

OFF2: Predsednik Vučić će, prema njegovim rečima, već ove nedelje uputiti predlog Vladi daono što je dogovoreno uđe u proceduru, a najavio je i dolazak u Rakitu početkom novembra.

FONO Izjava:

Aleksandar Jovanović, Odbranimo reke Stare planine

0126″Ljudi ne veruju dok to ne vide nekako zvanično. Dok ne bude formalna ta odluka. Ali, to će biti u najskorije vreme to jest već ove nedelje će to da se dešava, da krene da se dešava. Kad će to da bude, pretpostavljam da je potrebno… Ne znam kolika je procedura i koliko vremena treba. Ali, ljudi u Toplom Dolu, ako ste na njih mislili, će biti na barikadama još neko vreme. Pretpostavljamo da će to uskoro da se reši.”0150

OFF3: Aleksandar Jovanović Ćuta uputio je apel građanima Srbije da se aktivno uključe u odbranu prirodnih resursa u svojoj okolini.

FONO Izjava:

Aleksandar Jovanović Ćuta, Odbranimo reke Stare planine

0213″Što se tiče ostalih mesta u Srbiji koja su van zaštite ljudi moraju da vrše pritisak na lokalne samouprave. Kao što su to uradili u Žagubici, u Pirotu, u Brusu, na svoje parlamenta i lokalne samouprave da, pre svega otvore tu priču i da se sami bore za to. Niko im neće spašavati reke ukoliko ne budu krenuli da se bune i da traže ono što su u Pirotu tražili ljudi, a to je da se male hidrocentrale brišu iz prostornih planova.”0247

OFF4: Jovanović je podsetio da je studija profesora Ratka Ristića koja obuhvata 47 lokacija za gradnju mini hidroelektrana pokazala brojne nepravilnosti i kršenje zakona. Udruženje Odbranimo reke Stare planine zalaže se za potpunu zabranu derivacionih hidroelektrana svuda u zemlji što je i predočeno na sastanku s predsednikom Srbije.