Stabilno tržište kukuruza

Poslednja cena starog kukuruza kojom se trgovano na novosadskoj Produktnoj bezi je 19,5 do 20 dinara. To je, kažu u Berzi, povuklo i cenu novog kukuruza, pre svega zbog nedostatka zrna na kraju sezone, pa se i novim kukuruzom trgovalo po ceni od 18,5 do 19 dinara bez PDV-a, što je visoka cena za ovo doba godine.

Proizvodnja kukuruza u svetu veća je u odnosu na prethodnu godinu, rod se prognozira se na milijardu i 171 milion tona pa će i prelazne zalihe biti veće u odnosu na 2019, kaže Janjić.

Od cene žutog zrna zavisi da li će domaći proizvođači moći da pokriju proizvodnju, a ova početna je obećavajuća. Ekonomska kriza izazvana pandemijom korona virusa najmanje je, kaže Janjić, uticala na tržište hrane.

Poremećaj u proizvodnji i na tržištu se ne očekuju, kaže Janjić, tako da je državni otkup viškova malo verovatan. Prinos i kvalitet zrna kukuruza ove godine su zadovoljavajući.