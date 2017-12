Stabilne zalihe krvi u Zavodu za transfuziju krvi Vojvodine

Zalihe krvi su stabilne zahvaljujući dovoljnom broju akcija u prethodnih nekoliko dana, tako da se ne očekuje nestašica ove dragocene tečnosti tokom novogodišnjih i božićnih praznika, navode u Zavodu za transfuziju krvi Vojvodine i dodaju da će odmah neposredno nakon praznika imati nekoliko vanrednih akcija. Podsećaju i da ih od Nove godine očekuje i više posla.

“Moram da napomenem da nam nakon praznika već stižu nove akcije, novi tereni, to su, zapravo, Vrbas, Kikinda, Senta i Vršac. To su mesta gde do sada nismo prikupljali krv, ali s obzirom da novi transfuziološki zakon nas obavezuje da ćemo morati na tim mestima da prikupljamo krv, odmah nam slede, znači, posle praznika i te nove akcije i novi tereni i nadam se da će to biti na obostrano zadovoljstvo”, rekla je Zorica Bjelić, PR Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine.