Šta je prethodilo 1. februaru 1748?

Ljudi na prostoru današnjeg Novog Sada žive hiljadama godina, što pokazuju brojna arehološka nalazišta u gradu, objašnjava hroničar Zoran Knežev.

On navodi da postoje dve strane istorije, jedna prema kojoj je Novi Sad među najmlađim gradovima u regionu i duga pema kojoj je naš grad zapravo jedan od najstarijih u Evropi i to zbog arheoloških nalazišta u samom gradskom jezgru, što nije praksa i kod drugih, starih evropskih gradova.

Naseljavanje Novog Sada nije bilo kontinuirano i išlo je postepeno, pa je tako u prvoj polovini 18. veka on imao oko 4.000 stanovnika.

Da Novi Sad dobije status slobodnog kraljevskog grada te 1748. Knežev pojašnjava da su najzaslužnija tri događaja – Seoba Srba 1690. godine, preseljenje sela Aljmaš na ove prostore 1720. i ponovni pad Beograda pod tursku vlast 1739.

1746. godine zvanično je upućen dopis Austrougarskoj carici Mariji Tereziji da Novi Sad dobije status slobodnog kraljevnog grada, kaže Knežev. Dodaje i da samo ime Novi Sad tada nije bilo u prvom planu, već su se pominjali nazivi poput Bačvara i Vasergrada.

Povelja slobodnog kraljevskog grada sadržala je 20 tačaka, a ona je podrazumevala, između ostalog, da Novi Sad ima svoj grb, da može da prikuplja porez, izajmljuje i prodaje zemlju i slično. Međutim, naglašava Knežev, ta sloboda nije stečena već je skupo plaćena.

Od te 1748, pa do danas, Novi Sad je prošao kraz različite urbanističke faze i on sada izgleda potpuno drugačije, navodi Knežev. Dodaje da je ranije naš grad i po 9 meseci godišnje bio okružen vodom i da se on mogao obilaziti čamcima. Dve trićine grada uništeno je u bombardovanju 1849. godine. Tek tada, kaže on, od polovine 19. veka, Novi Sad počinje da se izdiže i da dobija prve obrise grada kakvog ga mi danas poznajemo.