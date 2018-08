Šta će biti sa Spensom?

Sportski i poslovni centar Vojvodina, ili popularni Spens, jedan je od najvećih gubitaša mođu novosadskim preduzećima, što je pokazao i poslednji izveštaj o poslovanju koji se našao pred odbornicima.

Ove milionske troškove Spens ne može da pokrije svojim prihodima. Od njegove gradnje koja je imala smisla 1991. godine, promenjen je poslovni ambijent, naveo je Vučević, na našem tržištu je mnoštvo tržnih centara, konkurentskih preduzeća i kompanija.

Samo za energetsku efikasnost i za održiv izvor energije potreban Spensu neophodno bi bilo oko milijardu dinara iz budžeta grada, tvrdi Vučević i dodaje, da što se tiče predloženih rešenja, nije poenta u rušenju Spensa, već u izgradnji novog sportskog centra koji bi ekonomski bio najisplativiji.

“Sa novim sportskim halama, sa novim klizalištima, sa novim bazenima, svlačionicama, kupatilima i bez diskoteka i butika, to nek rade privatnici i plus bi dobili okolo prostor gde može da se izgrade garaže, da se napravi hotel, akva-park, da možemo komercijalno to da naplatimo i da iz toga izgradimo, ja kažem da je novo vreme za novi Spens, to je moja poruka”, istakao je Vučević.