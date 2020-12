Dvedeseti vek bio je period masovnih migracija. Često menjanje granica na Balkanu posledično je imalo i uticaj na kulturu, ali i socio-ekonomski položaj stanovništva različitih naroda.

Jedna od oblasti koja je, tokom minulog veka, pripadala dvema državama, je i Vojvodina. Srpske porodice su se, početkom 20. veka, dok je Vojvodina pripadala Austro-Ugarskoj monorhiji, zbog lošeg socio-ekonomskog položaja iseljavale u Bugarsku u oblast Dobrudžu, a pod pokroviteljstvom Nazarećanske zajednice.

Ovo je bila tema tribine pod nazivom „Srbi iz Bugarske – ponovo u domovini“ održane u Kulturnom centru „Svilara“.

Na trbini je govorio i jedan od živih svedoka migracija Srba iz Bugarske, Stevan Đakonović rođen 1939. godine u Pastiru, koji se nalazi u današnjoj Bugarskoj. U vreme kada se njegova porodica 1944. godine iz Bugarske vratila u Vojvodinu, Đakanović je imao samo 5 godina i, kako navodi, tog perioda se ne seća mnogo. Međutim, dodaje on, o samom odlasku njegove porodice u Bugarsku, a potom i povratka u Srbiju, slikovite priče je slušao od najbližih rođaka.

Njegova porodica po dolasku u Rahovo kupuje zemlju koja je u to vreme u Bugarskoj bila 2 do 3 puta jeftinija nego u Vojvodini. Porodična harmonija je trajala do izbijanja ratova – Prvog i Drugog balkanskog, a potom i Prvog svetskog, koji je Srbima u Bugarskoj, navodi Đakonović, doneo mnoštvo problema.

Ova tribina je, inače, rezultat dvogodišnjeg istraživanja etnološkinje Dragane Latinović. Ona ističe da su Srbi posle Drugog svetskog rata izrazili želju da se iz Bugarske vrate u Vojvodinu, pa su pisali jugoslovenskom Ministarstvu za iseljavanje i poslali svog predstavnika koji je artikulisao i preneo nadležnima njihove zahteve.

S obzirom na protivepidemijske mere, na tribini je bio prisutan ograničen broj ljudi, koji svakako nisu zažalili što su imali priliku da se bolje upoznaju sa migracionom istorijom pojedinih Vojvođanskih porodica.