Sporazum o učinku NSZ službe za 2020. godinu koji definiše njene ciljeve i zadatke potpisali su u Beogradu ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Srbije Zoran Ðorđević i direktor Nacionalne službe Zoran Martinović.

Tom prilikom je rečeno da je najviše pažnje posvećeno teže zapošljivim kategorijama stanovništva.

“Za one starije, preko 50 godina, za one koji su nekvalifikovani, za one koji čekaju duže od 12 meseci na svoj posao, za žene, za one koji trebaju da imaju neko svoje prvo radno iskustvo. I ono što je novost takođe, to sam već najavio a u ovom sporazumu postoji to je jedna obaveza Nacionalne službe za zapošljavanje da postigne jednu veću efikasnost na terenu”, rekao je Zoran Đorđević, ministar za rad i zapošljavanje.

Ministar Đorđević smatra da realne potrebe tržišta rada mogu najbolje ustanoviti zaposleni u lokalnim filijalama NSZ na terenu.

“Ove godine je predviđeno da 122 000, najmanje 122 240 nezaposlenih dobije svoju šansu. Takođe, najmanje 7 400 osoba sa invaliditetom, da realizacija ovog budžeta bude najmanje 95 posto, da oni na koje ćemo da obratimo pažnju i koji će biti realizovani preko ovih mera bude najmanje 90 posto iz ovih kategorija koje su nabrojane”, dodao je ministar Đorđević.

Najveći deo obuka za potrebe tržišta rada, kako je rečeno, trebalo bi da budu one koje su predviđene katalogom obuka utvrđenim za svaku lokalnu samoupravu ponaosob.

“Mi smo ove godine predvideli da se blizu 10 000 ljudi uključi u programe obrazovanja i obuka, a od toga više od polovine će biti namenjeno maldim ljudima koji će biti uključeni u progarme stručne prakse, programe pripravnika. Ono što je važno jeste da smo i povećali pojedinačne iznose kako za program stručne prakse tako i za programe pripravnika kako bi ti programi bili primamljiviji i atraktivniji za mlade ljude i kako bismo ih zadržali da rade u svojoj zemlji”, rekao je Zoran Martinović, direktor Nacionalne službe za zapošljavanje.

Cilj je da nezaposlenost ima opadajući trend, a u prilog tome, smatra Martinović, ide i usklađenost sa sistemom obrazovanja koje sve više prati tržište rada. Svi javni pozivi upućeni kako poslodavcima tako i nezaposlenim licima trebalo bi da budu dostupni sredinom februara, a najveći deo tih programa, kako je navedeno, biće raposloživ do kraja godine.