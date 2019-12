SPENS čeka rekonstrukciju

U fokusu 59. sednice Skupštine grada Novog Sada našlo se niz tačaka o infrastrukturnom planiranju i razvoju grada, javno-komunalnim preduzećima, predlogu strategije upravljanja rizicima u organima Grada Novog Sada za period 2020. do 2022 i drugim.

Rešavanje problema jednog od najvećih gradskih gubitaša, Sportsko-poslovnog centra Vojvodine, bilo je predmet rasprave predstavnika vlasti i opozicije pred početak samog zasedanja.

“Pa stigli smo da smo nakon one moje izjave pre 16 meseci mnogo otvorenije počeli da pričamo o SPENS-u, da se pokrenula rasprava u javnosti, da smo čuli različite stavove što je skroz dobro, što smo mogli da vidimo kako građani razmišljaju, političke stranke, kako stručna javnost razmišlja. I danas smo mnogo bliže odluci šta dalje raditi sa Spensom, a rekao bih da je ta odluka koncipirana u kompletnoj rekonstrukciji Spensa”, rekao je Miloš Vučević, gradonačelnik Novog Sada.

On je dodao i to da je SPENS simbol grada, te da će rekonstrukcija biti sveobuhvatana, ali je neophodno napraviti planove i obezbediti sredstva za taj skupi poduhvat.

“Ponosan sam na činjenicu da smo na Spensu od 2012. godine smanjili za 50 posto zaposlenih. To retko ko hoće da kaže, pošto je uvek uvreženo mišljenje da je javni sektor prenatrpan, da je stalno neko stranačko zapošljavanje. 2012. SPENS vam je imao 304 zaposlena. Danas ima 156”, naveo je gradonačelnik Novog Sada.

Kako je kazao, obnova neće biti laka, jer treba pristupiti sanaciji krova, fasade, zatvorenog bazena, klizališta i ostalog, a cilj je da ovaj objekat bude delimično samoodrživ.

“Vi ste svedoci da kada je gradonačelnik pokrenuo pitanje rešavanja problema na Spensu u suštini rekao da postoje mogućnosti tri, tako je nabrojao. Prvo rušenje, drugo eventualno javno-privatno partnerstvo i treće da grad stane iza Spensa. Srpska radikalna stranka je u startu bila isključivo za dve opcije. Ili za javno-privatno partnerstvo ili sa druge strane da grad kao osnivač stane iza preduzeća kao što je Spens”, izjavio je Đurađ Jakšić, šef Odborničke grupe SRS.

Radikali, ipak smatraju da se mora, kako kažu, podvući crta, te da se naparvi ozbiljna organizacija i smanji broj zaposlenih u administraciji i menadžmentu, te da se smanje cene zakupa prostora na Spensu. Dosadašnje upravljanje ovim preduzećem kritikovali su i u Odborničkoj grupi Demokratske stranke koja bojkotuje zasedanje.

“Gradonačelnikovo raspoloženje o SPENS-u varira. Ta amplituda je velika, od onog momenta kad je najavio rušenje Spensa, svi se vrlo dobro sećamo pre godinu dana, do sada kada mu na njegovu inicijativu oslobađaju 55 miliona duga prema Vodovodu, pa preko oslobađanja nekih 400 miliona pre godinu i po dana prema Toplani. Tako da, očigledno je da ni sam gradonačelnik ne zna šta će sa SPENS-om. Sa druge strane, ono što bih mu ja savetovao, a to radim već 8 godina, a to je da postavi konačno, ali sada je to kasno, jedno rukovodstvo koje će znati kao da vodi to preduzeće”, ocenio je Veljko Krstonošić ispred demokrata.

Sudbina SPENS-a će svima biti očiglednija kada se krene u realizaciju obnove za šta je potrebna detaljna tehinčka i ostala dokumentacija, rekao je gradonačelnik i dodao da će biti dosta posla oko reorganizacije postojećih aktivnosti u ovom objektu kako bi posetioci i dalje koristili usluge koje im nudi.