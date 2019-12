Spektakularni Bulut

Novosađanin Dušan Domović Bulut, basketaš ekipe Novi Sad i reprezentativac Srbije u basketu 3×3, proglašen je za najspektakularnijeg igrača ove sezone, po izboru navijača, saopštila je Međunarodna košarkaška federacija (FIBA).

Bulut je i prošle godine bio proglašen za najspektakularnijeg igrača sezone.

FIBA 3×3 je pokrenula glasanje za najspektakularnijeg basketaša ove godine na svom zvaničnom nalogu na društvenoj mreži Instagram, gde je većina glasova, više od 5.000 korisnika, presudila u korist Buluta.

On je ove sezone predvodio ekipu Novog Sada do četvrte titule svetskog šampiona, reprezentaciju Srbije do odbrane trofeja šampiona Evrope, nakon čega je Srbija i zvanično obezbedila plasman na Olimpijske igre u Tokiju 2020. godine.

Reprezentativac Srbije proglašen je za najspektakularnijeg igrača na pet različitih turnira, u Dohi, Meksiko Sitiju, Kini, Los Anđelesu, kao i na finalnom turniru koji je održan u japanskom gradu Utsunomija.