Solidarna svirka za malog Kostu sutra u CK13

Ukoliko želite da učestvujete u solidarnoj svirci koju organizuje Omladinski centar CK13 za pomoć šestogodišnjem dečaku Kosti Petkoviću obolelom od leukemije, možete da svratite do njih sutra uveče i prisustvujete koncertu mladih bendova okupljenih tim povoodm.

Malom Kosti bolest se, nakon lečenja, vratila i neophodna mu je transplantacija koštane srži. Trenutno je u Dečijoj bolnici u Novom Sadu gde je primio prvi blok hemioterapije. Drugi bi trebalo da bude za mesec dana, a nakon toga i odlazak u inostranstvo na transplantaciju.

“Sav prihod od ulaznica biće usmeren na njegovo lečenje u Italiji. Dakle, znamo da je to jedan od većih problema kod nas da se deca uglavnom leče u inostranstvu. Dakle, ne postoji neko sistemsko rešenje. Tako da je ovo samo jedna od akcija koja se organizuje tim povodom”, izjavio je Đorđe Majstorović, PR Omladinskog centra CK13 iz Novog Sada.

U pitanju je nastup bendova Apokalipsa, GSP i dua Đumza, objasnio je Majstorović.

“Oni svi sviraju obrade pesama iz EX YU perioda. Ljudi koji prate možda više program CK13 znaju da uglavnom cover bendovi kod nas ne sviraju. To su uglavnom autorski bendovi. Ali, s obzirom na vrstu ovog koncerta niko nije ni postavio pitanje kakva će se muzika svirati. A sigurno će biti super tako da u pitanju su mladi bendovi. I posebno bih pohvalio to što je sama inicijativa za ovu akciju došla od njih, dakle od članova bendova. Obično je situacija obrnuta”, istakao je Majstorović.

Što se tiče dešavanja u samom centra, Majstorović je kazao da su aktivni tokom cele godine, pa i u ovom periodu, kao i da planiraju nove koncerte.

“Osim toga, po čemu smo najprepoznatljiviji, sredom se održavaju veganske večeri. Otvorena kuhinja je svake srede. To je volonterski kolektiv koji svake srede sprema vegansku hranu. Imamo dosta besplatnih radionica, od radionica heklanja, radionica nemačkog jezika. Biće tu radionice sintisajzera i tako dalje. Dakle, sve te radionice su besplatne. Takođe, ovde se formira i grupa za solidarnu ekonomiju”, rekao je PR CK13.

Ipak, kako kazao, u fokusu im je sutrašnji koncert za koji ulaznica košta 200 dinara. Oni koji to žele mogu da daju doniraju i više, a organizatori se nadaju da će sugrađani i ovaj put pokazati svoju humanost.