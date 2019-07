Sokolski dom čuva tradiciju

Istorija Sokolskog društva je bogata i zanimljiva. Dovoljno je reći da je 2015. godine Sokolsko društvo “Vojvodina” proslavilo 110. godišnjicu od osnivanja.

Ono je od 1905. godine bilo idealno mesto za vaspitanje tela i duha dece, omladine i odraslih.

“Sokolski gimnastički sistem ili pokret nastao je davne 1862. godine u Pragu, u Češkoj. Njegov tvorac je doktor Miroslav Tiš koji je bio istoričar umetnosti koji je bio oduševljen dostignućima i kulturom starih Helena, starih Grka i pre svega ga je zanimalo obrazovanje kod starih Grka i najupečatljivije su ustvari bile gimnazije. U gimnazijama se tada izučavala gimnastika, muzika i filozofija. To je bio recept ustvari da se mladi u tom smislu uče i vaspitavaju kako bi postali učeni, nacionalno svesni i bili svestrano vaspitani i obrazovani”, rekao je Jakob Matić, sportski direktor Sokolskog društva Vojvodina.

Kako su Slovenski narodi bili pod različitim uticajima kroz istoriju, ideja je bila da se očuva sopstveni identitet i neguje kultura i tradicija, kazao je sportski direktor Sokolskog društva Vojvodine.

Fizička vežba se učinila pogodnom za okupljanje mladih. Naime, gimnastika zahteva posebnu disciplinu, posvećenost i sistem rada prilikom vaspitanja ličnosti. Nekada su se aktivnosti društva obavljale i u prostorijama Matice srpske, objasnio je Matić.

“Nakon toga porasla je želja da se izgradi jedan sopstevni dom, jer se smatralo sopstveni dom, svoj krov nad glavom, pa je 1924. godine organizovan fond za gradnju Sokolskog doma u Novom Sadu i oni su počeli da prikupljaju sredstva za izgradnju jednog takvog doma. U početku to baš nije išlo tako brzo, sve do tridesete godine kada je to malo intenzivnije krenulo da se razvija i ovaj dom je s velikim brojem dobrovoljnih prihoda, donacija i davanja sagrađen 1936. godine. Gradnja je počela 1934, a 1936. je sagrađen. I bio je vlasništvo tada odmah Sokolskog društva u Novom Sadu”, kazao je Matić.

Od 1936. te do 1941. godine Dom beleži oko 2.000 članova, što je značajan broj za ono vreme, kazao je Matić. Deo sadašnjeg prostora je bila vežbaonica, a u drugom delu su organizovane svečane akademije. Takođe je postojao prostor u kome je bilo pozorište lutaka. Nakon Drugog svetskog rada, tačnije 1945. godine, Sokoli uspevaju da obnove svoj rad koji traje do današnjih dana.

“Programi koje mi danas održavamo i podržavamo, odnosno, koji su slični i prilagođeni današnjim uslovima, jer ne možemo se vratiti u devtsto, osamsto žezdeset i drugu kad je bila tada samo tada ta vrsta aktivnosti kada su nastali u međuvremenu mnogi sportovi, mnogo različitih fizičkih aktivnosti koje u datim okolnostima Sokolsko društvo obnavlja odnosno radi gimnastiku kao svoju osnovnu delatnost. Radimo najviše sa mladima, mladom populacijom i najviše naših članova su deca uzrasta od tri do dvadeset godina. Postoji rekreacija za odrasle, koje su u manjem broju s obzirom da u gradu ima jako mnogo tih vrsta aktivnosti koje su sada po ovim trendovima popularnije”, naveo je Matić.

U društvu smatraju da je za mlade najbolje da se bave sportskim aktivnostima radi boljeg rasta i razvoja ličnosti.

Značajna su učešća i na sletovima koji simbolično znače sletanje svih sokola na jedno mesto, gde se prikazuju umeća sticana godinama. Ove godine u junu mesecu je upriličen takav jedan nastup i na Trgu Slobode.