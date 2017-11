SNS ne odustaje od privatizacije Luke Novi Sad

Luka Novi Sad upravlja sa preko 30 hektara lučkog područja, atraktivnog zemljišta u Novom Sadu, koje ima skoro 150.000 m2 zatvorenog i otvorenog skladišnog prostora, a ta imovina je, svojevremeno, procenjena na 21 milion evra. Već godinama ostvaruje odlične poslovne rezultate.

“Zahtevamo od gradonačelnika Novog Sada, gospodina Vučevića i predsednika Pokrajinske vlade, gospodina Mirovića, da ponovo zahtevaju izuzeće Luke Novi Sad od prodaje, s obzirom na to da su i oni i njihove stranke to zahtevale u prethodnih 15 godina. Šta se to promenilo u međuvremenu, kada sada SNS i Republička vlada nameravaju da je prodaju?”, navode demokrate.