SNS će analizirati navode da je bivši direktor Luke Novi Sad zloupotrebio položaj

Pojedini mediji pisali su o zloupotrebi položaja bivšeg direktora Luke Novi Sad koji je navodno sebi i svojim saradnicima nezakonito isplatio stotine hiljada dinara.

Direktor je pre desetak dana smenjen, a prema rečima potpredsednika SNS Miloša Vučevića, koji je, kako je rekao, neprijatno iznenađen tim navodima, on će biti tema istrage organa SNS.

“Video sam i neprijatno sam iznenađen. Nemam problem da se sve istraži i da, ako je neko učinio bilo kakav prekršaj, za to i odgovara. Bez obzira kako se zvao i bez obzira da li je ili nije član SNS, nemam nikakav problem. Vi znate kolika je moja plata. Ja sam tu apsolutno netolerantan”, naveo je Vučević.

Blic je pisao da je bivši direktor Luke Novi Sad sebi i svojoj saradnici za tri meseca utrostručio platu, te da je u maju na taj način zaradio milion i šesto hiljada dinara, a da za Luku Novi Sad nije plaćeno ukupno 24 miliona dinara poreza na imovinu. Pošto još uvek nije razgovara s bivšim direktorom Luke o ovoj temi, Vučević je rekao da će nastojati narednih dana da čuje i njegovu verziju događaja.

“Mi ćemo imati unutrastranačke izbore. Sve vam je jasno. Raspravljaće se o svima, prvo od mene, pa do svih njih. Ako je to tačno, ja ne mogu da nađem ni jedno logično obrazloženje i mislim da je to vrlo loš potez, ako je to tačno. Ja znam da je to super potez ako je on podelio dividende ili već kako oni to zovu, zaposlenima, ako je to tačno, to je popularnije i to će se i moje kolege verovatno svi složiti, da su oni popularniji, od zaposlenih, ali mislim da to nije bio dobar pristup”, rekao je Vučević.

Luku Novi Sad je pre dva meseca kupio “P&O Port Dubai” iz Ujedinjenih Arapskih Emirata za skoro 8 miliona evra. Pre desetak dana direktor Luke Aleksandar Milovačev je smenjen, nakon što je novi vlasnik na Skupštini akcionara imenovao novi Nadzorni odbor, a za novu direktorku imenovana je Maja Grozdanić iz Slovenije.