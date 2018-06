SNP: Vredna letnja pozorišna pauza

Naredne sezone ljubitelji pozorišne umetnosti u Novom Sadu moći će da pogledaju dve nove predstave na repertoaru SNP-a.

“Letnja pauza biće vredna, radna pošto pripremamo dramsku predstavu ,,Krvava svadba” Garsija Lorke, to radimo u kooprodukciji sa Budva Grad teatrom, u režiji Igora Vuka Torbice, tako da eto to nas očekuje početkom sledeće sezone, a to je ujedno i predstava kojom ćemo i otvoriti dramsku sezonu sledeće godine, odnosno sledeće sezone. Što se tiče drame, imamo još predstavu na kojoj sad već radimo, Erlanda Lua, tekst-novela ,,Dopler”, koju režira Aleksandra Popovski, to bi trebalo da bude krajem oktobra”, navela je Jelena Lagator, portparolka SNP.