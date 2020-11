SNP obustavilo je do daljnjeg onlin prodaja ulaznica za sve predstave zbog čestog otkazivanja i odlaganja predstava, uzrokovanog trenutnom epidemiološkom situacijom. Rezervacije, kako je saopšteno, važe do termina igranja predstave.

Novo radno vreme Biletarnice od ponedeljka, 30. novembra, do daljeg je radnim danima od 12 do 18 časova i subotom od 10 do 14 časova.

Za programe Beogradskog festivala igre (BFI) koji će biti održani u martu i aprilu, onlajn prodaja ulaznica počinje 1. januara.