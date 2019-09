Smanjite rizik od smrti za 50 procenata – plivajte!

Jesen i zima su pred nama, period teške hrane i sedenja pred televizorom umesto provoda napolju. Međutim, brige ne moraju više nikada da nas more, da li i koliko viška kilograma ćemo nagomilati do proleća i to samo ako počnemo da redovno upražnjavamo jednu, jednostavnu, svima dostupnu, opuštajuću aktivnost.