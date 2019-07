Slikom i rečju kroz prisajedinjenje

Monografija ,,Prisajedinjenje Vojvodine Srbiji 1918.”, autora Drage Njegovana, doživela je svoje drugo izdanje koje je danas predstavljeno u Svečanoj sali Gradske kuće.

Glavna tema ovog dala, kako je rečeno na skupu, jeste priprema za održavanje Velike narodne Skupštine 25. novembra, a u njemu je prikazan i razvoj srpske istorije na području Srema, Banta, Bačke i Baranje, kao i sva značajna dešavanja koja su prethodila prisajedinjenju.

“To je bila jedna pozitivna, progresivna stvar, jedan istorijski događaj koji je garantovao manjinska prava, skupština je bila višestranačka, višenacionalna, uvedeno je žensko pravo glasa, do ’45. vrlo malo zemalja je imalo žensko pravo glasa. One vrednosti koje je ta Skupština izrazila, da sve ono što je vredno daćemo narodima koji žive sa nama, a nisu Srbi, pa zar to nije nešto vredno što živi i danas”, podsetio je autor knjige.

Važno je, istakao je Njegovan, da se na pravi način odnosimo prema vlastitoj istoriji, a naročito prema događajima koji su označavali prekretnice u razvoju naše zemlje, kao što je to bilo prisajedinjenje Vojvodine Srbiji.

Novo, ilustrovano izdanje ove knjige, istakao je Njegovan, nastoji da i kroz fotografije i dokumente što vernije dočara taj istorijski događaj koji se desio pre više od jednog veka. Novi Sad je nakon prisajedinjenja, kako je rečeno na skupu, doživeo ubrzani razvoj i pozicionirao se kao administrativni centar u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, naročito uspostavljanjem Dunavske banovine čije je sedište bilo u našem gradu.

“Svakako, kroz ova dešavanja oko prisajedinjenja i grad Novi Sad se posle tog događaja pozicionirao kao grad koji je imao ubrzani razvoj i u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca postao administrativni centar i kasnije daljim razvojem postao i univerzitetski centar, i danas ide ka putu da postane moderan, evropski grad, polumilionski grad”, istakao je Dalibor Rožić, zamenik gradonačelnika.

U novom izdanju ove knjige zadržana je tekstura prethodnog izdanja, obogaćena ilustrovanim prilozima o istoriji Srba u Vojvodini, kao i u Austrougarskom carstvu kroz vekove.