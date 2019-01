Skloništa za beskućnike u hladnim danima

Dolazak hladnijih dana najviše je pogodio one koji nemaju krov nad glavom. Centar za socijalni rad apeluje na građanime i nadležne institucije da takve sugrađane u ovim hladnim danima upute u njihove prihvatne centre, u kojima su za najugroženije u narednih nekoliko meseci obezbeđeni hrana i topao krevet, od 19 časova uveče do 7 ujutru.

Stolić je demantovala pojedine medije koji su proteklih dana spekulisali cifrom od oko hiljadu beskućnika u našem gradu, mada nije mogla da precizira koliko ih tačno ima.

“Prvo želim i moram da kažem da ta brojka sa kojom se barata poslednjih dana u medijima od hiljadu beskućnika na ulicama Novog Sada, da je to jedna potpuno nezvanična informacija i smatramo da to nije realan broj i da nema toliko ljudi na ulicama Novog Sada. To su neke naše procene. Mi svakako pružamo usluge za prenoćište beskućnicima od prvog novembra do prvog maja svake godine. Dakle u zimskim meseciam i u ovim hladnim danima”, navela je Stolić.