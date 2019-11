Sindikati: Da se čuje glas radnika

Savez samostalnih sindikata Vojvodine organizovao je u Novom Sadu Konferenciju pod nazivom “Glas sindikata i sloboda medija” kojoj su prisustvovali predstavnici sindikalnih centara iz Švedske, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije i Republike Srpske.

Govorili su o izazovima i preprekama sa kojima se sindikati suočavaju u pogledu zastupanja glasa radnika i sindikata, slobodi mediji i ulozi u formiranju javnog mnjenja, informisanosti javnosti o sindikalnom radu, osnaživanju sindikalnog pokreta i uticaja u kreiranju društevnih promena.

“Mi imamo dobru saradnju u regionu. Ta saradnja se odvija već nekoliko godina. Čak i u vremenima krize i ratova, da kažem, imali smo saradnju, a posle 2000. godine uspeli smo da napravimo jednu organizaciju koja je dobila naziv “Solidarnost” u kojoj su svi reprezentativni sindikati u toj organizaciji. I redovno immao svoja viđanja”, rekao je Ljubisav Orbović, predsednik SSS Srbije.

Orbović je objasnio da je veliki značaj saradnje i razmene iskustava, te menjanja zakona iz ove oblasti, jer ono što se dešava u jednoj zemlji regiona, sutra postaje tema u nekoj drugoj.

“U današnjem vremenu krupnog kapitala, interesa Svjetske banke, Evropske komisije i tako dalje, da ne nabrajamo sve te institucije. U pravilu, nažalost, radnik je danas trošak. Trošak je za državu, trošak je za poslodavca i Savez amostalnih sindikata Hrvatske ne miri se sa time. Naše programsko usemerenje za naredne četiri godine je učiniti da rad bude po mjeri čovjeka”, kazao je Mladen Novosel, predsednik SSS Hrvatske.

“Dakle, od situacije gdje je prije trideset, četrdeset godina su radnici bili u centru pažnje, gdje su na neki način upravljali kapitalom, upravljali procesima i odlučivali u cijelom tom sistemu, došli smo nažalost do situacije da danas imamo ne kapitalizam, nego feudalizam u zemljama bivše Jugoslavije”, dodao je Selvedin Šatorović, predsednik SSS BiH.

“Ne danas, sindikat već vjekovima je pozicioniran, nalazi se na strani svijeta rada i pokušava da determiniše ona osnovna pitanja i interese radnika”, naveo je Srđa Keković iz Unije slobodnih sindikata Crna Gora.

Sindikalci su se složili da položaj radnika i standardi treba da budu na daleko većem nivou u zemljama regiona i ukazali na neophodnost većeg angažmana vlada pojedinih država u ovu problematiku. Kako je rečeno, sindikati su partneri vlade u socijalnom dijalogu, ali je pitanje koliko je kultura socijalnog dijaloga razvijena.

“Dostojanstven rad je, da vam kažem, nešto čemu teži radništvo u Srbiji. To podrazumeva normalno radno vreme od osam sati, podrazumeva normalno radno vreme i zaradu od koje može pristojno da se živi. I podrazumeva sigurnost radnog mesta. Vi često slušate sad priču prekarnost, prekarni rad i tako dalje. Razlika između prekarnog radnika i proletera je upravo u toj sigurnosti. Proleter je imao 8 sati rada, 8 sati odmora, 8 sati spavanja”, podsetio je Goran Milić, predsednik SSS Vojvodine.

Učesnici su istakli i to da mediji imaju veliku ulogu u kreiranju imidža i osnaživanju sindikalnog pokreta u javnosti, pa je saradnja u svim sferama društva preduslov za boljitak. A kakva je situacija u Švedskoj kazali su nam njihovi predstavnici.

“Moramo se danas prilagoditi novim trendovima koji postoje u svetu i to je veliki izazov za sindikate. Postoji velika potreba da se dopre do što većeg broja članova i u Švedskoj ono što se dešava jeste na primer da se ne koriste tradicionalni tipovi medija, već uglavnom korsite društvene mreže kako bi doprli do što većeg broja ljudi”, rekla je Kristine Martila, predsednica Sindikata zapadna Švedska.

Dostojanstvena plata i radno vreme cilj su kome teže i radnici i sindikati koji pozivaju radnike da im se priključe u borbi za ostvarivanje svojih prava. Podrška javnog mnjenja je od velikog značaja, ističu sindikalci.