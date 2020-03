Sindikat štiti interes medijskih radnika

VIDEO K9: Granski sindikat kulture, umetnosti i medija “Nezavisnost” apeluje na sve medijske kuće u Srbiji da tokom vanrednog stanja ne otpuštaju honorarne saradnike. Sindikat upozorava i na to da su medijske kuće dužne da obezbede adekvatnu zaštitu novinarima koji se, radi potrebe pravovremenog informisanja, izlažu opasnosti od zaraze.

Privatni mediji suočiće se sa onim sa čim bi se realno mogao suočiti i deo privrede, a to je neizvesnost za radna mesta. Posebno je nezavidan položaj novinara frilensera koji sa medijskim kućama sarađuju na osnovu Ugovora o delu.

Potpredsednik GS kulture, umetnosti i medija “Nezavisnost”, Darko Šper, apeluje da se kolegama omogući da poslove, što je više moguće, obavljaju od kuće, ali i na to da mediji ne posežu za merama otkazivanja ugovora sa saradnicima

“Imajući u vidu činjenicu da je veliki broj ljudi honorarno angažovan na radu u medijima, poslodavci bi trebalo da povedu računa da, kao prvo, zaštite te ljude, a druga stvar – da im nikako u ovom trenutku ne otkazuju ugovore o delu, koje imaju sa poslodavcem. Neka solidarno podele to što imaju, neka zadrže ljude i neka mediji opstanu u ovom teškom vremenu. Kada sve ovo završi, nadamo se da će država imati sluha da pomogne medijima koji su posebno bili u groženi ovom teškom situacijom”, rekao je Darko Šper, potpredsednik GS KUM “Nezavisnost”.

Iz sindikata apeluju na poslodavce da redovno isplaćuju svoje saradnike, jer je većini to jedini izvor prihoda. Napomenimo i to da samo 27 odsto mladih novinara u Srbiji ima radni odnos na neodređeno vreme, a sve to utiče na degradaciju profesije, a novinare i medijske radnike stavlja u nezavidan položaj. Kad je reč o opstanku medija, mnogi od njih zavise od sredstava iz projektnog finansiranja, koje je usled vanrednog stanja, stavljeno u drugi plan.

“Već se javljaju mediji koji su u red raspisivanja konkursa lokalnih samouprava došli u situaciju da sada nemaju sredstava jer su svi ti konkursi obustavljeni do daljeg. Zato je i bio jedan od apela da se konkursi nastave, a da mediji konkurišu onlajn. Dakle da se sve što može, vrši putem Interneta, da se ljudi ne bi maltretirali i odlazili na šaltere. Na gradove je apelovano da nastave te konkurse, jer od tih konkursa u mnogom zavise sudbine lokalnih medija u Srbiji, kojih je već inače mnogo manje nego što ih je bilo nekada, baš zbog tog projektnog finansiranja, gde su se u poslednje vreme favorizovali određeni mediji. Nažalost, među njima su i mnogi tabloidi koji najviše objavljuju lažne vesti i dezinformacije”, kazao je Šper.

Novinari i drugi medijski radnici koji profesionalno i u skaldu sa standardima i kodeksom profesije obavljaju svoj posao, ključni su akteri u ovakvim vanrednim okolnostima. Od angažovanja medija zavisi da li će i na koji način građani Srbije biti informisani o aktuelnoj pandimiji, a posledično i koliko ćemo se kao društvo uspešno izboriti sa širenjem zaraze. Uloga slobodnih medija od presudne je važnosti i za kontrolu donosioca odluka u primeni mera koje značajano ograničavaju slobode i prava građana.