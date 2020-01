Sindikalno jačanje za bolja prava radnika

Odnosi na tržištu rada nisu uređeni kada je reč o pravima radnika, ocenjuju u Savezu samostalnih sindikata Vojvodine, a posebnu zabrinutost izaziva pitanje zaštite i bezbednosti na radu, naročito u sektoru građevine.

“Znamo koliko je nesreća na radu sa smrtnim posledicama po radnike bilo prošle godine. Odnosno, ne znamo još definitivno statistiku. Znamo da je to svakako preko 50 ljudi koji su prošle godine poginuli u Srbiji na svom radnom mestu. To je uglavnom građevina, ako gledamo gde se krše u tom smislu prava zaposlenih. To je definitivno u građevinarstvu. Nemamo informacije, malo imamo članova sindikata u toj priči, u toj delatnosti. U najvećoj meri nisu članovi sindikata. Pitanje je da li imaju ugovore o radu”, rekao je Tomislav Stajić, sekretar Veća Saveza samostalnih sindikata Vojvodine.

Prema njegovim rečima, mnogo je slučajeva rada na crno na gradilištima, a u takvim okolnostima pojedinac teško može da planira svoju budućnost.

“Nije sporno da Srbija ne može biti po ekonomskoj moći i da plate, odnosno zarade ne mogu biti na nivou država na zapadu. Ali, ako već imamo jedan segment koji je definitivno lošiji i koji objektivno se ne može popraviti zašto idemo za korak dalje u pogledu statusa ljudi. Jer sigurnost statusa omogućava čoveku da se oseća sigurnije, dostojanstvenije, da planira svoj život, svoje porodice, svoju decu, da rešava neko svoje životno pitanje. Da li je to automobil na kredit ili stan na kredit”, kazao je Stajić.

Rad na određeno vreme, privremeno-povremeni poslovi i agencijsko zapošljavanje nisu rešenje za ovakvu situacije, smatra Stajić. U cilju poboljšanja opšte slike stanja na našem tržištu rada, Stajić je dao određene preporuke.

“Mi apelujemo na svest sa jedne strane poslodavaca kao socijalnih partnera, mada sam već u priči o Zakonu o agencijskom zapošljavanju rekao da ti ljudi koji su članovi reprezentativne Unije poslodavaca u Srbiji u principu mislim i da razumeju i da su relativno dobronamerni da prepoznaju šta je interes, zajednički. Ali, na drugoj strani su oni krupni koji nisu, koji se ne udružuju i koji svoje interese i svoje želje realizuju verovatno na drugi način”, istakao je Stajić.

Stajić smatra da bez jakog sindikata i članstva koje bi bilo svesno situacije, solidarno i spremno na akciju, neće biti moguće ostvariti zaštitu, a ni sačuvati niti popraviti postojeća prava zaposlenih.