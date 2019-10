Šifrovane poruke svetlosti

Milan Nikolić Izano u poslednjih šest godina napisao je šest knjiga inspirisane duhovnošću, ljubavlju i potragom za odgovorima na univerzalna pitanja o sebi.

“Naravno, u svemu tome ima dosta tajnih šifrovanih poruka, kodiranih poruka za buđenje duše ljudi”, naveo je on.

Knjige čitalac može da dekodira samo, kako je rekao, svojom dušom.

“Jer, zaista, kada govorite o duhovnosti, nekim tajnama i spoznajama, logikom i razumevanjem nemoguće je shvatiti. Zato ja pišem kroz simbole brojeve i slike jer slike su u stvari, po meni, nešto što otključava našu dušu i te simbole. U nama je upisano sve, u našoj duši već postoji sve to što ja u svojim knjigama pišem i, jednostavno, otključavam duše, jer zaista je potrebno primiti svetlost u sebe”, pojasnio je Izano.

Svoje lično otkrovenje i saznanje Izano prenosi kroz svoje knjige koje otkrivaju tajne, zapravo odgovore na pitanja o to me ko smo, kako da dođemo do svoje duše i kako da pronađemo svoj put.