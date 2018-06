Šetnja Petrovaradinom pravi izazov

Najprometnije pešačke staze u Perovaradinu, naročito one u okolini pijace, odavno su propale i predstavljaju veliku poteškoću pešacima, žale se sugrađani iz ovog dela grada.

Udruženje Centar Petrovaradin ponovo je po ovom pitanju apelovalo na nadležne da reše ovaj problem.

“Takve su da, jednostavno, kada vozite bebu u kolicima, čekate da vidite hoće li beba ispasti iz njih, ili će sama sebi jezik da pregrize. Mi molimo da se ove pešačke staze urade već odavno. Stiglo se do ulaza u malu školu, do ulice i tu se stalo. Jednom bi trebalo da, kada se nešto počne raditi, da se onda ide do kraja, da se to i završi. Nekako je kod nas postala navika da se počne, krene i onda se na pola puta stane”, rekla je Mira Mirković iz Centra Petrovaradin.