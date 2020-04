Šetnja pasa od 23h do 01h

Udruženja za zaštitu životinja i pojedinci mahom su nezadovoljni tretmanom kućnih ljubimaca u vreme vanrednog stanja. Pozdravljaju poslednju dozvolu o izvođenju pasa tokom noći od 23 do 1 časa iza ponoći i izuzetak u nedelju, ali to, kako kažu, još uvek nije dovoljno za ljubimce zatvorene u stanovima.

Iako je 23 sata kasno za šetnju većini i pasa i vlasnika, posebno ljudi koji imaju radnu obavezu, Marijana Mutavčieva, aktivistkinja Udruženja “HMM…” pozdravila je ovu meru jer pokazuje da se počelo razmišljati i o ovom problemu. Ono što smatra idealnim rešenje, kako je navela, ne bi bilo teško postići ukoliko bi se svi vlasnici pasa ponašali odgovorno.

Podsetimo vlasnici pasa predstojećeg vikenda moći će da prošetaju svoje ljubimce ljubimce sutra od 23 časa do 1 posle ponoći, a u nedelju od 8 ujutru do 10 i od 23 do 1 čas