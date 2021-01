Sektorska podrška privredi i deficit

U okviru mera pomoći srpskoj privredi usled posledica pandemije virusa Kovid-19, predsednik Srbije najavio je da će turistička privreda dobiti sektorsku podršku i da veruje da će Vlada naći način kako da se ostalim malim privrednicima pomogne.

Zamolili smo ekonomistu doktora Ivana Pajovića da iznese mišljenje koje bi mere bile najefikasnije za srpsku privredu u ovoj situaciji.

“Što se tiče samog sektora turizma, on je ovom korona krizom zapravo najugroženiji. Tu nema nikakve sumnje. I ukoliko bi mu se i pomagalo na takav način, njemu se ne može pomoći nikako drugačije osim pustiti ga da radi. Mi u suštini imamo problem sa tim što ljudi ne mogu raditi jer se pomagati na ovaj način ne može u nedogled. I ovako, kao što vidimo, naš je budžet sa ogromnim deficitom, sve se vrti oko tog deficita. Ljude treba pustiti da rade, to važi i za ostatak male privrede, malih, mikro preduzeća koja neminovno idu u propast uprkos takvim merama, da ih nazovem, pomoći, a to u suštini nije pomoć, to je nešto što će se našoj zemlji vratiti kao bumerang i to vrlo brzo”, rekao je dr Pajović.

Turizam predstavlja izuzetno važnu granu nacionalne ekonomije i ima značajan doprinos u ukupnom bruto domaćem proizvodu, i zbog toga je Vlada Srbije izdvojila je 1.980.000.000 dinara kao meru podrške opstanku i razvoju ove grane privrede, navedeno je u saopštenju Vlade.