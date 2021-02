VIDEO K9: Besplatni seminar „Prekini sada – sedam koraka do slobode“ koji će pomoći pušačima da ostave lošu naviku konzumiranja cigareta biće održan od 1. do 6. marta u Novom Sadu u organizaciji Kluba zdavlja Udruženja život.

Poslednjih desetak godina mnogi Novosađani su ostavili cigarete zhavljujući seminaru koji, pod nazivom „Prekini sada – sedam koraka do slobode“, organizuje Klub zdravlja Udruženja Život i zdravlje. Reč je, kako kažu, o internacionalnom seminaru koji pomaže polaznicima da se reše zavisnosti od nikotina i da uvedu neke nove, zdrave navike u svoj život.

Tokom seminara polaznici se ohrabruju da ostave lošu naviku konzumiranja cigareta islušaju predavanja o štetnosti duvan ili o tome kakve reakcije duvan izaziva u mozgu i zašto stvara zavisnost.

Na seminaru se govori i o onom najvažnijem – kako biti istrajan i prevazići želju za cigaretom kada se donese odluka o prestanku pušenja.

Seminar „Prekini sada – sedam koraka do slobode“ počinje u ponedeljak, 1. marta i traje do subote 6. marta, od 17 do 18 časova na adresi Petra Drapšina 13. Pohađanje je besplatno, a svi oni koji žele da ostave cigarete, za učešće na ovom seminaru treba da se prijave putem telefona 064/130 35 98.