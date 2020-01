Sećanje na žrtve Racije

Novosadska racija u januaru 1942. godine u kojoj je u vodama Dunava stradalo između 1300 i 2000 Novosađana, predstavlja najveći pokolj na području Vojvodine u Drugom svetskom ratu. U Raciji mađarskih fašista Mikloša Hortija u Južnoj Bačkoj tog meseca ubijeno je oko 4.500 Srba, Jevreja i Roma. Kao izgovor za akciju, koju su tadašnje mađarske vlasti službeno opisale kao policijsku raciju, poslužio je izgovor za likvidacijom partizanskog pokreta, dok su u stvarnosti okupatori nastojali da uklone takozvane “neželjene elemente” sa teritorija pripojenih Mađarskoj.

“Naime, Mađarska racija to jest racija na širem području Novog Sada je zapravo počela ranije. 21. januara su počeli događaji u samom gradu. Međutim, još od decembra, čak i od kraja novembra su Mađarske okupatorske snage vršile racije po selima Vojvodine”, objašnjava Vuk Radulović, diplomirani istoričar.

U znak sećanja na ove tragične događaje i ove godine biće organizovan pomen žrtvama Racije, u četvrtak na keju kod spomenika Porodica. Sutra će u Klubu “Tribina mladih” biti otvorena izložba “Stradanje pravoslavnih sveštenika tokom Šajkaško-novosadske racije”, dok će u Likovnom salonu Kulturnog centra uveče biti otvorena izložba “Sećanje na Jelenu Kon”, kao i projekcija filma “Kada svane dan”.

“Kada je u Žabaljskom ritu, u jednom ataru pronađena jedna grupa od čini mi se pet ljudi koja je sa sobom imala oko 17 pušaka. I ta grupa je naravno brzo razbijena.”Racija je planirana dugo. Planirana je temeljno, spiskovi su sastavljani još u decembru i govorilo se da će Srbi i ostali nemađarski narodi dočekati krvavi januar, u slučaju Srba i krvavi Božić. 21. januara u 6 časova ujutru je izdata jedna naredba po kojoj svi građani moraju biti pretreseni, da se zabranjuje izlazak na ulice”, dodao je Radulović.

O ovim događajima biće reči u četvrtak i na međunarodnoj konferenciji “Od Novosadske racije do oslobođenja Aušvica – zašto se sećati, kako se sećati?” sa početkom u 15 časova u Klubu Tribina mladih, dok će nešto ranije na uglu Miletićeve ulice i Grčkoškolske biti postavljena info tabla posvećena stradanju Novosađana tokom Novosadske racije.

“Naravno, ova sama naredba, sama po sebi ništa jel’ strašno pogotovo u ratnim okolnostima nije predstavljala to, već je bilo praktično samo opravdanje kako bi Mađarske snage počele sa upadom u domove i sa ubijanjem Jevreja, Srba i ostalog nemađarskog življa na prostoru područja Novog Sada. Sama racija u gradu je trajala tri dana. Tokom ta tri dana mi ne znamo tačno koliko ljudi je stradalo. Neke cifre idu od broja 1 300, pa sve do nekoliko desetina hiljada stanovnika. Verovatno je broj od oko 4 do 5 hiljada stanovnika” kaže Vuk Radulović, diplomirani istoričar.

Manifestacija “Ledena tišina – sećanje na žrtve Novosadske racije” biće završena u petak otkrivanjem info-table posvećene Jeleni Kon u Ulici Sonje Marinković 1 u podne i projekcijom filma “Zaveštanje” u 20 časova u Velikoj sali gradskog Kulturnog centra.